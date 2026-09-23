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Sociedad Malvín Norte | mujer | hombre

Policías en acción

Detuvieron al delincuente que rapiñó a mujer de 82 años en Malvín Norte

El "cobarde criminal", como lo calificó jerarca policial, tiene 33 años y siete antecedentes penales; seis por hurto y uno por rapiña especialmente agravada.

Rapiñero de Malvín Norte va por su octavo antecedente penal.

Rapiñero de Malvín Norte va por su octavo antecedente penal.

 Captura Subrayado
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Por Redacción Caras y Caretas

La Policía detuvo a un hombre de 33 años que, el pasado 11 de setiembre rapiñó a una mujer de 82 años, la tiró al suelo y la arrastró en Alto Perú y Tabobá (Malvín Norte). El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de la Zona Operacional II de la Policía.

La detención

El pasado lunes 21, policías de URPM lo vieron circulando en una bicicleta en el mismo lugar donde cometió la rapiña.

El hombre de 33 años, que tiene siete antecedentes penales (seis por hurto y uno de 2017 por rapiña especialmente agravada), quedó a disposición de Fiscalía.

"La señora fue rapiñada por un cobarde criminal", expresó el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, quien agregó detalles de la investigación.

"Esperemos que la resultancia de la decisión judicial sea su octavo antecedente penal", auguró el jerarca.

La rapiña y las heridas de la víctima

Como quedó registrado en una cámara de videovigilancia a la que accedió Subrayado, la anciana que caminaba por la vereda, yendo a hacer mandados llevando una cartera colgada de un brazo, fue sorprendida por el delincuente que se acercó en bicicleta y cinchó de la cartera arrastrando a la víctima por el suelo. El hombre escapó con la cartera robada hacia Rambla Euskal Erría.

La víctima fue trasladada a una mutualista donde fue asistida y se recuperó en las últimas horas tras haber sido diagnosticada por un politraumatismo en el hombro izquierdo y un traumatismo facial, producto del golpe contra la vereda.

A las pocas horas de la rapiña, los investigadores de la Zona Operacional II lo habían identificado mediante el análisis de cámaras particulares y del Ministerio del Interior.

Presentaron las evidencias ante la Justicia, que emitió una orden de detención; había quedado requerido y estaba siendo buscado.

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