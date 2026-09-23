Detuvieron al delincuente que rapiñó a mujer de 82 años en Malvín Norte

"La señora fue rapiñada por un cobarde criminal", expresó el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, quien agregó detalles de la investigación.

"Esperemos que la resultancia de la decisión judicial sea su octavo antecedente penal", auguró el jerarca.

La rapiña y las heridas de la víctima

Como quedó registrado en una cámara de videovigilancia a la que accedió Subrayado, la anciana que caminaba por la vereda, yendo a hacer mandados llevando una cartera colgada de un brazo, fue sorprendida por el delincuente que se acercó en bicicleta y cinchó de la cartera arrastrando a la víctima por el suelo. El hombre escapó con la cartera robada hacia Rambla Euskal Erría.

La víctima fue trasladada a una mutualista donde fue asistida y se recuperó en las últimas horas tras haber sido diagnosticada por un politraumatismo en el hombro izquierdo y un traumatismo facial, producto del golpe contra la vereda.

A las pocas horas de la rapiña, los investigadores de la Zona Operacional II lo habían identificado mediante el análisis de cámaras particulares y del Ministerio del Interior.

Presentaron las evidencias ante la Justicia, que emitió una orden de detención; había quedado requerido y estaba siendo buscado.