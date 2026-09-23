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Sociedad hombre | niñas | prisión

Abuso sexual en Tacuarembó

Hombre que violó a dos niñas de 7 años fue condenado a 26 meses de prisión

Un hombre de 36 años fue condenado por abuso sexual contra dos niñas de 7 años en Tacuarembó. El individuo es tío de una de las víctimas y vecino de la otra.

El hombre condenado estará dos años y dos meses en la cárcel.

El hombre condenado estará dos años y dos meses en la cárcel.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre que había sido denunciado el 25 de noviembre de 2025 en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género fue condenado por abuso sexual contra dos niñas de 7 años en una casa del barrio Montevideo de la ciudad de Tacuarembó.

El individuo de 36 años es tío de una de las víctimas y vecino de la otra. Al enterarse, la Fiscalía y la Justicia dispusieron la prohibición de acercamiento y comunicación del hombre con las víctimas.

Posteriormente, la investigación recolectó información relevante para el caso y se dispuso la realización de pericias que permitieron establecer la responsabilidad del denunciado.

Pena de dos años y dos meses de prisión para el abusador

Finalmente, la Justicia dispuso su condena por abuso sexual a una pena de 2 años y 2 meses de prisión, con la obligación de reparación patrimonial a las víctimas equivalente a 12 salarios mínimos.

Además, se determinó que sea inscripto en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

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