Hombre de 32 años fue asesinado a tiros en Mac Eachen y Capitán Videla tras discusión

En tanto, el amigo del hombre asesinado, salió corriendo hacia avenida Ricaldoni, paró un taxi y pidió que lo llevara hasta el complejo de viviendas INVE, en Malvín Norte.

Cuando los efectivos de la Policía llegaron a la escena del crimen, encontraron a la víctima con abundante sangrado en la cabeza y la puerta del vehículo abierta.

Toda la escena fue periciada por la Policía Científica, pero en el lugar no hallaron casquillos de bala.

Responsable del homicidio se entregó a la Policía en la tarde del jueves

Los investigadores del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía identificaron y ubicaron al amigo del hombre asesinado.

Este otro hombre estaba requerido por un caso de violencia doméstica. Ahora declara como testigo del homicidio.

Los policías vigilaron la casa durante toda la noche mientras la fiscal de Homicidios Mirta Morales tramitó una orden de allanamiento para la vivienda señalada. Allí encontraron elementos importantes para la investigación.

Este jueves 24 por la tarde, un joven 22 años se presentó en una seccional policial para confesar la autoría del crimen.