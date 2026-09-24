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Sociedad hombre | Asesinado | tiros

Homicida se entregó este jueves

Hombre de 32 años fue asesinado a tiros en Mac Eachen y Capitán Videla tras discusión

El homicidio ocurrió en la madrugada del jueves, cuando el hombre bajó de su auto, y tras discutir con otro que estaba en el frente de una casa, fue baleado.

Escena del homicidio en Parque Batlle.

Escena del homicidio en Parque Batlle.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 32 años fue asesinado a tiros a las dos de la madrugada de este jueves 24 de setiembre frente a una casa ubicada en calle Mac Eachen, esquina Capitán Videla, en el barrio Parque Batlle de Montevideo, en la que estaba el autor de los disparos.

La víctima había llegado en un auto, junto a un amigo, a la casa en la que había un grupo de personas reunido. El hombre se bajó y discutió con una persona de esa casa. Enseguida, se escuchó un disparo de arma de fuego y el hombre cayó muerto en el lugar, al lado de su auto.

Según la información primaria de la Policía consignada por Subrayado, el hombre asesinado tenía cinco antecedentes penales, el último por hurto en 2023.

En tanto, el amigo del hombre asesinado, salió corriendo hacia avenida Ricaldoni, paró un taxi y pidió que lo llevara hasta el complejo de viviendas INVE, en Malvín Norte.

Cuando los efectivos de la Policía llegaron a la escena del crimen, encontraron a la víctima con abundante sangrado en la cabeza y la puerta del vehículo abierta.

Toda la escena fue periciada por la Policía Científica, pero en el lugar no hallaron casquillos de bala.

Responsable del homicidio se entregó a la Policía en la tarde del jueves

Los investigadores del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía identificaron y ubicaron al amigo del hombre asesinado.

Este otro hombre estaba requerido por un caso de violencia doméstica. Ahora declara como testigo del homicidio.

Los policías vigilaron la casa durante toda la noche mientras la fiscal de Homicidios Mirta Morales tramitó una orden de allanamiento para la vivienda señalada. Allí encontraron elementos importantes para la investigación.

Este jueves 24 por la tarde, un joven 22 años se presentó en una seccional policial para confesar la autoría del crimen.

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