El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió su pronóstico oficial para Uruguay, destacando una jornada de clima inestable que se extenderá durante la semana, con énfasis en la probabilidad de lluvias y un aumento en la intensidad del viento en varias zonas del territorio nacional. Actualmente, no rigen advertencias o alertas meteorológicas vigentes a nivel nacional.
¿será?
Inumet anuncia inestablidad y lluvias con tormentas para los próximos días
Inumet advierte sobre precipitaciones y aumento de viento, con el miércoles marcado por lluvias y el jueves con potencial tormentas fuertes.