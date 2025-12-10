Hacete socio para acceder a este contenido

tormentas | lluvias | pronóstico

¿será?

Inumet anuncia inestablidad y lluvias con tormentas para los próximos días

Inumet advierte sobre precipitaciones y aumento de viento, con el miércoles marcado por lluvias y el jueves con potencial tormentas fuertes.

Lluvias y tormentas según Inumet

Lluvias y tormentas según Inumet

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió su pronóstico oficial para Uruguay, destacando una jornada de clima inestable que se extenderá durante la semana, con énfasis en la probabilidad de lluvias y un aumento en la intensidad del viento en varias zonas del territorio nacional. Actualmente, no rigen advertencias o alertas meteorológicas vigentes a nivel nacional.

Pronóstico

Para la jornada de hoy, Miércoles 10 de diciembre, se espera un cielo mayormente nuboso y cubierto en todo el país. En la zona de Montevideo y el Área Metropolitana, se prevén probables precipitaciones a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima de 24°C. Los vientos soplarán del sureste y sur, con intensidades de 10 a 30 km/h. En el Noreste, las condiciones serán similares, pero con una mayor inestabilidad y potencial de tormentas, donde las rachas de viento podrían alcanzar los 70 km/h.

La inestabilidad continuará el Jueves 11 de diciembre, con una probabilidad alta de precipitaciones y tormentas a lo largo del territorio. Se esperan nieblas y neblinas en la mañana y un incremento en las temperaturas máximas, que podrían llegar a los 28°C en el Área Metropolitana, con mínimas descendiendo a 15°C. El sector oeste del país y el Centro-Sur estarán bajo la influencia de vientos del sector oeste, con ráfagas ocasionalmente fuertes, especialmente asociadas a la actividad de tormentas.

El Viernes 12 de diciembre mostrará una mejoría general, con una disminución de la nubosidad y una baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas seguirán en ascenso, con máximas pronosticadas de hasta 29°C. El viento seguirá predominando desde el sector oeste con intensidades de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, amainando durante la noche.

De cara al fin de semana, el Sábado 13 se presenta con cielo claro y algo nuboso y una nula probabilidad de lluvias. Sin embargo, el Domingo 14 la situación cambia radicalmente, con una alta probabilidad de lluvias y un descenso en la temperatura máxima hasta los 23°C, marcando el retorno de la inestabilidad.

