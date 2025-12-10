Inumet anuncia inestablidad y lluvias con tormentas para los próximos días

Pronóstico

Para la jornada de hoy, Miércoles 10 de diciembre, se espera un cielo mayormente nuboso y cubierto en todo el país. En la zona de Montevideo y el Área Metropolitana, se prevén probables precipitaciones a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima de 24°C. Los vientos soplarán del sureste y sur, con intensidades de 10 a 30 km/h. En el Noreste, las condiciones serán similares, pero con una mayor inestabilidad y potencial de tormentas, donde las rachas de viento podrían alcanzar los 70 km/h.