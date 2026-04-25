Plan piloto en Minas procura recuperar áreas urbanas y vivienda

La iniciativa promueve generar herramientas concretas para intervenir sobre el territorio, sin recurrir a mecanismos como la expropiación o la incorporación de tierras estatales. Cuenta con el apoyo técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y busca relevar en detalle la situación de cada territorio, teniendo en cuenta que no todos los departamentos enfrentan los mismos problemas ni requieren las mismas soluciones.

La idea es recuperar áreas centrales que disponen de infraestructura y volcarlas a más servicios e inversión. “Lo importante es el compromiso del Gobierno nacional y departamental para mejorar la calidad urbana y la vida de sus habitantes”, destacó la jerarca.

La vivienda en Minas

Por su parte, el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, recordó que, según el último censo, Lavalleja se encuentra entre los departamentos con mayor cantidad de viviendas desocupadas, pero al mismo tiempo, tiene un déficit habitacional. “Tenemos una carencia y una deuda de vivienda en todo el departamento”, señaló.