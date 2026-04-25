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Plan piloto en Minas procura recuperar áreas urbanas y vivienda

Autoridades del Ministerio de Vivienda visitaron Minas para poner en marcha un plan piloto destinado a mejorar la trama urbana.

Plan piloto de vivienda en Lavalleja.

Plan piloto de vivienda en Lavalleja.

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El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) presentó, junto con la Intendencia de Lavalleja, un proyecto piloto elaborado en el laboratorio de Economía Urbana y Circular, que busca abordar la problemática de los inmuebles vacíos y degradados en las ciudades del interior del país.

La directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, aseguró que la medida se tomó como respuesta a los elevados niveles de viviendas vacías en Uruguay. Actualmente, se registra 18,5% de los inmuebles vacíos en todo el país, y en Minas ese guarismo alcanza el 14,5%, informó el MVOT.

Minas es una ciudad que crece en población, pero, a su vez enfrenta, un importante vaciamiento de sus áreas urbanas, informó la jerarca . "La idea con este laboratorio no es solamente abordar la situación de la vacancia, sino también lograr la consolidación urbana”, agregó.

La iniciativa promueve generar herramientas concretas para intervenir sobre el territorio, sin recurrir a mecanismos como la expropiación o la incorporación de tierras estatales. Cuenta con el apoyo técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y busca relevar en detalle la situación de cada territorio, teniendo en cuenta que no todos los departamentos enfrentan los mismos problemas ni requieren las mismas soluciones.

La idea es recuperar áreas centrales que disponen de infraestructura y volcarlas a más servicios e inversión. “Lo importante es el compromiso del Gobierno nacional y departamental para mejorar la calidad urbana y la vida de sus habitantes”, destacó la jerarca.

La vivienda en Minas

Por su parte, el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, recordó que, según el último censo, Lavalleja se encuentra entre los departamentos con mayor cantidad de viviendas desocupadas, pero al mismo tiempo, tiene un déficit habitacional. “Tenemos una carencia y una deuda de vivienda en todo el departamento”, señaló.

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