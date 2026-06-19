Investigan presunto homicidio tras hallazgo de un cuerpo con los pies atados.

Las autoridades investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado este jueves entre las rocas de la Escollera Sarandí, en un caso que, según información primaria, presenta indicios de un posible homicidio.
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Según informó Telemundo, el hallazgo fue realizado por pescadores que se encontraban en la zona. De acuerdo con datos de la Prefectura de Trouville, se trata de un hombre mayor de edad que fue encontrado con los pies atados.
Las características del hallazgo y el estado en que se encontraba el cuerpo llevan a los investigadores a presumir que la muerte no ocurrió recientemente y que podría tratarse de un hecho violento.
Em mencionado medio consignó que el personal de la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (Divin) realizó las pericias correspondientes en el lugar, mientras que efectivos de Bomberos colaboraron en la extracción del cadáver de entre las rocas.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 10° turno, que procura establecer las circunstancias de la muerte y determinar las eventuales responsabilidades.