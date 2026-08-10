El cáncer que padece el expresidente estadounidense Joe Biden es "muy doloroso", reveló su hijo

El cáncer se ha extendido

A pesar de estar sometido a tratamiento, el exjefe de Estado ha mantenido cierta actividad pública y participó en junio pasado en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

En la entrevista, Hunter Biden explicó que el "cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes" y agregó: “Es muy doloroso y muy debilitante en muchos sentidos”.

Antes de dejar el poder, Biden concedió un indulto a su hijo, declarado culpable de posesión ilegal de armas y procesado por delitos fiscales, a pesar de que había prometido que no lo haría.