El cáncer que padece el expresidente estadounidense Joe Biden es "muy doloroso", reveló su hijo

En una entrevista concedida a la cadena británica BBC, Hunter Biden, hijo del expresidente estadounidense Joe Biden, declaró visiblemente emocionado: "Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia", y añadió que "es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo".
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En mayo de 2025, tras dejar la Casa Blanca, Joe Biden reveló que le habían diagnosticado una "forma agresiva" de cáncer de próstata, y afirmó en aquel momento que se había extendido a los huesos.
Un portavoz de Biden declaró en octubre que este se estaba sometiendo a un tratamiento de radiación y a terapia hormonal.
El cáncer se ha extendido
A pesar de estar sometido a tratamiento, el exjefe de Estado ha mantenido cierta actividad pública y participó en junio pasado en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.
En la entrevista, Hunter Biden explicó que el "cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes" y agregó: “Es muy doloroso y muy debilitante en muchos sentidos”.
Antes de dejar el poder, Biden concedió un indulto a su hijo, declarado culpable de posesión ilegal de armas y procesado por delitos fiscales, a pesar de que había prometido que no lo haría.