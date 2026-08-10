Nuevo mamógrafo en Treinta y Tres fortalecerá la detección precoz del cáncer de mama

Más de 16.000 usuarias beneficiadas

La incorporación del mamógrafo permitirá atender directamente a unas 15.000 usuarias del Hospital de Treinta y Tres y a más de 1.500 de José Pedro Varela. De esta manera, podrán realizar sus controles periódicos sin necesidad de trasladarse fuera de su zona de residencia.

Danza señaló, además, que la puesta en marcha del servicio permitió resolver más de 500 estudios que se encontraban pendientes y eliminar la lista de espera local.

El jerarca vinculó esta mejora con una situación más amplia que enfrenta el sistema de salud. Al comienzo de la actual administración, ASSE identificó un rezago superior a 50.000 estudios ginecológicos en todo el país, incluyendo mamografías, Papanicolaou y colposcopías.

En este contexto, remarcó la importancia de reforzar la capacidad de diagnóstico en el interior del país, particularmente en el caso del cáncer de mama, que constituye la patología oncológica más frecuente entre las mujeres uruguayas.

Para Danza, garantizar el acceso a estudios que permitan una detección temprana mediante tecnología adecuada es una responsabilidad prioritaria del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Equidad en el acceso a la salud

El presidente de ASSE consideró que la incorporación del mamógrafo constituye también una medida de equidad e inclusión para Treinta y Tres, al acercar una prestación especializada a las mujeres que viven en el departamento y localidades cercanas.

En ese sentido, destacó el trabajo coordinado entre la dirección del hospital, la Red de Atención Primaria y la Región Este de ASSE, que permitió poner en funcionamiento el servicio y resolver rápidamente los estudios que estaban pendientes.

La nueva prestación se suma a otras mejoras previstas para el centro asistencial. Entre ellas se encuentra la instalación de un nuevo ascensor, cuyas obras ya comenzaron.

El proyecto cuenta con el apoyo del Club de Leones y de la comisión de fomento del hospital. Danza valoró las gestiones realizadas por la dirección del centro para regularizar los trámites y estimó que el nuevo equipamiento estará operativo antes de finalizar el año.

ASSE proyecta sumar tomógrafos en los hospitales departamentales

Durante la actividad, Danza también adelantó uno de los objetivos de infraestructura sanitaria para el período 2026-2027: incorporar un tomógrafo en cada hospital departamental.

La meta es que estos equipos estén disponibles al cierre del bienio, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante patologías que requieren atención inmediata.

Entre los casos mencionados se encuentran los accidentes cerebrovasculares, en los que el acceso rápido a estudios de imagen puede resultar determinante para orientar el diagnóstico y tratamiento.

La estrategia apunta, además, a reducir la necesidad de trasladar pacientes a otros departamentos en situaciones de urgencia y, con ello, disminuir los riesgos asociados tanto a la demora en la atención como a los desplazamientos por carretera.