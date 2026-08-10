Estas son las cinco características del trabajo ideal para los uruguayos

1. Desarrollo profesional

Las oportunidades de desarrollo profesional ocupan el primer lugar entre los atributos que los uruguayos buscan en un empleador.

En un escenario donde la transformación digital obliga a actualizar conocimientos y habilidades de manera permanente, la posibilidad de capacitarse, crecer dentro de una organización y acceder a oportunidades concretas de carrera se convirtió en un elemento central para atraer y retener talento.

Esta característica adquiere especial relevancia entre la Generación X y los millennials, así como entre las mujeres y las personas con mayor nivel educativo.

La tendencia muestra que los trabajadores buscan un puesto de trabajo con posibilidad de proyectarse profesionalmente dentro de una empresa.

2. Un buen ambiente laboral también pesa

El ambiente de trabajo agradable aparece en segundo lugar.

Las relaciones con compañeros y superiores, el reconocimiento, la comunicación interna y la cultura de una organización influyen directamente en la percepción que los trabajadores construyen sobre su lugar de empleo.

Aunque se trata de un atributo valorado por todas las generaciones, su importancia aumenta entre las personas de mayor edad y quienes poseen estudios universitarios o superiores.

También existe una diferencia según género: las mujeres le asignan una importancia mayor que los hombres.

3. Salario y beneficios

El salario y los beneficios siguen siendo uno de los principales factores para elegir un empleador. Sin embargo, los resultados muestran que la remuneración dejó de ser considerada de manera aislada.

Para los trabajadores, el atractivo de una empresa surge de una combinación de factores económicos y no económicos. Es decir, un buen salario continúa siendo fundamental, pero también importa qué oportunidades ofrece la organización, cómo es el ambiente laboral y qué posibilidades existen de construir una trayectoria a futuro.

La importancia de este atributo aumenta a medida que las personas avanzan en su vida laboral y también es especialmente relevante entre quienes tienen mayor nivel educativo.

Al igual que ocurre con el ambiente laboral, las mujeres otorgan al salario y los beneficios una valoración superior a la de los hombres.

4. La estabilidad laboral sigue siendo una prioridad

En un mercado de trabajo atravesado por transformaciones, la seguridad laboral conserva un lugar central entre las expectativas de los uruguayos.

La posibilidad de contar con estabilidad y proyectarse a largo plazo continúa siendo importante tanto para quienes ya tienen empleo como para quienes analizan cambiar de empresa.

El estudio muestra, además, que este factor adquiere mayor relevancia con la edad y mantiene niveles similares independientemente del nivel educativo.

La estabilidad, por lo tanto, aparece como una expectativa transversal dentro de la fuerza laboral uruguaya.

5. Equilibrar trabajo y vida personal

El balance entre la vida personal y laboral completa el listado de las cinco características más valoradas.

Aunque se ubica por debajo de los cuatro atributos anteriores, el equilibrio continúa ganando espacio entre las expectativas de los trabajadores, especialmente en un contexto donde el bienestar y la conciliación entre las distintas dimensiones de la vida tienen una importancia creciente.

Las mujeres y las personas con mayor nivel educativo son quienes más priorizan este aspecto.

El resultado refleja una búsqueda de modelos laborales que permitan compatibilizar el crecimiento profesional con el tiempo destinado a la vida personal.

El nuevo mapa del trabajo ideal

Los resultados del estudio muestran que el concepto de un empleo atractivo es cada vez más amplio. El salario importa, pero no alcanza por sí solo para definir al empleador ideal.

Para los trabajadores uruguayos, la posibilidad de crecer profesionalmente ocupa el primer lugar, mientras que el ambiente laboral, la remuneración, la estabilidad y el equilibrio entre trabajo y vida personal completan una combinación de factores que las empresas deben considerar si buscan atraer y conservar talento.

El Randstad Employer Brand Research analiza el atractivo empleador de más de 6.000 compañías, correspondientes a los principales empleadores de cada país participante.

La edición 2026 abarcó 34 mercados: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Chile, China, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, Reino Unido y Uruguay.