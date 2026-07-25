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Sociedad

Intendencia incorpora servicio de videointerpretación en lengua de señas en 100 dependencias

La intendencia busca garantizar una atención accesible e inclusiva para las personas sordas, explicó el intendente Mario Bergara.

La Intendencia de Montevideo incorporó un servicio de videointerpretación en Lengua de Señas Uruguaya.

La Intendencia de Montevideo incorporó un servicio de videointerpretación en Lengua de Señas Uruguaya.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo incorporó un servicio de videointerpretación en Lengua de Señas Uruguaya que estará disponible en cien dependencias departamentales. La iniciativa, que se comenzará a aplicar de manera escalonada durante el mes de agosto, busca garantizar una atención accesible e inclusiva para las personas sordas, facilitando el acceso a la información, los trámites y los servicios municipales.

Según publicó el Semanario Montevideo al Día, el servicio será prestado por Accesa, empresa propiedad de Antel, y estará disponible en una amplia red de dependencias distribuidas en todo el departamento. Su implementación comprendió un proceso previo de capacitación al funcionariado sobre el uso de la herramienta, así como la instalación de señalética específica y códigos QR en los distintos puntos de atención para facilitar el acceso al servicio.

Bergara destacó a Montevideo como una ciudad inclusiva

Durante la presentación, realizada en la Sala Ernesto de los Campos, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, destacó el alcance de esta incorporación y su significado para la construcción de una ciudad más inclusiva."Es un día de felicidad para la Intendencia de Montevideo. Hay momentos que se convierten en avances importantes y hoy es uno de ellos con esta nueva herramienta que se da justamente en las vísperas del Día Nacional de la Lengua de Señas en Uruguay y que nos ayuda a derribar barreras, ampliar derechos y oportunidades, para construir una sociedad más igualitaria", indicó.

Po su parte, la directora de la División Información y Comunicación, Natalia Acerenza, señaló que la iniciativa responde a una decisión institucional orientada a consolidar políticas públicas permanentes de accesibilidad.

"La accesibilidad comunicacional no puede depender de situaciones excepcionales ni de voluntades individuales; tiene que formar parte del modo como la Intendencia se vincula con las personas", observó y destacó que el proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto de distintas áreas de la administración departamental.

"Este acuerdo con Accesa abre nuevas oportunidades de autonomía, intercambio y acceso para las personas sordas en distintos espacios de la Intendencia de forma descentralizada", agregó.

Trámites por lengua de señas

La herramienta estará disponible en los ocho municipios, los 18 Centros Comunales Zonales, las 23 policlínicas, el Atrio de la Intendencia, espacios culturales, Comuna Mujer, salas velatorias, centros públicos de empleo, el Mercado Agrícola de Montevideo y oficinas de información turística, entre otros servicios de atención a la ciudadanía.

El director de la Secretaría de Discapacidad, Santiago Aristoy, recordó otras acciones que viene impulsando la Intendencia en materia de inclusión, como la Unidad de Atención en Salud de la Policlínica Tiraparé, la incorporación de contenidos audiovisuales accesibles y el reconocimiento de la carrera de intérprete dentro de la estructura funcional de la institución, lo que permite contar con personal especializado para fortalecer la atención a las personas sordas.

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