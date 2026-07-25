Intendencia incorpora servicio de videointerpretación en lengua de señas en 100 dependencias

Po su parte, la directora de la División Información y Comunicación, Natalia Acerenza, señaló que la iniciativa responde a una decisión institucional orientada a consolidar políticas públicas permanentes de accesibilidad.

"La accesibilidad comunicacional no puede depender de situaciones excepcionales ni de voluntades individuales; tiene que formar parte del modo como la Intendencia se vincula con las personas", observó y destacó que el proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto de distintas áreas de la administración departamental.

"Este acuerdo con Accesa abre nuevas oportunidades de autonomía, intercambio y acceso para las personas sordas en distintos espacios de la Intendencia de forma descentralizada", agregó.

Trámites por lengua de señas

La herramienta estará disponible en los ocho municipios, los 18 Centros Comunales Zonales, las 23 policlínicas, el Atrio de la Intendencia, espacios culturales, Comuna Mujer, salas velatorias, centros públicos de empleo, el Mercado Agrícola de Montevideo y oficinas de información turística, entre otros servicios de atención a la ciudadanía.

El director de la Secretaría de Discapacidad, Santiago Aristoy, recordó otras acciones que viene impulsando la Intendencia en materia de inclusión, como la Unidad de Atención en Salud de la Policlínica Tiraparé, la incorporación de contenidos audiovisuales accesibles y el reconocimiento de la carrera de intérprete dentro de la estructura funcional de la institución, lo que permite contar con personal especializado para fortalecer la atención a las personas sordas.