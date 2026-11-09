Inumet prevé un paulatino aumento térmico y estabilidad inicial antes del retorno de precipitaciones

Durante la jornada del lunes, el país atravesará un ambiente fresco en la mañana que tornará a templado por la tarde, con cielos claros y algo nubosos. Los vientos soplarán del sector norte a velocidades moderadas de entre 10 y 20 km/h, alcanzando temperaturas máximas de 22 °C en el sur y valores superiores en el norte del territorio.

Para el martes se consolidará el ascenso térmico, alcanzando mínimas de 12 °C y máximas de hasta 26 °C. La jornada comenzará con cielos algo nubosos pero mostrará un progresivo incremento de la cobertura de nubes hacia la tarde y la noche, acompañado de ráfagas de viento del noreste de hasta 40 km/h en zonas desprotegidas y áreas costeras.

Inestabilidad y probabilidad de precipitaciones hacia el miércoles

El panorama cambiará temporalmente a partir del miércoles con el ingreso de una masa de aire más húmeda sobre la cuenca del Río de la Plata. Los informes oficiales indican que predominará un estado de cielo nuboso a cubierto, con formación de neblinas matinales y el desarrollo de precipitaciones aisladas y lloviznas en diversas regiones del país.

Pese al paso de este pulso de inestabilidad, los valores térmicos se mantendrán entibiados, con marcas mínimas en el orden de los 16 °C y máximas que rondarán los 26 °C. Las condiciones tenderán a estabilizarse de forma paulatina hacia las últimas horas del día, dando paso a una mejora gradual hacia la segunda mitad de la semana.