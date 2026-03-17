El domingo pasado en una estancia de Tacuarembó, el expresidente Luis Lacalle Pou sufrió un accidente al caerse de un caballo. Tras perder las riendas del equino, el exmandatario cayó en el barro y fue pisoteado por el animal, sufriendo lesiones en el mentón, un brazo y cerca de un ojo.
Qué tendrá el petiso
Lacalle Pou sufrió un accidente en un caballo: cayó en el barro y sufrió golpes
En Tacuarembó, Luis Lacalle Pou se cayó de un caballo, y cuando el animal cabestreó, sufrió duros golpes por parte del equino, aunque no tuvo lesiones graves.