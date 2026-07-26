Presidente de Cuba denuncia "guerra mundial" de EEUU contra la izquierda

Contra Cuba

Recientemente, el Departamento de Estado de EEUU publicó un informe titulado "Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI", el cual señala que durante casi siete décadas, La Habana "ha llevado a cabo una campaña sostenida de subversión contra Estados Unidos".

En tanto, apuntó Díaz-Canel, el Gobierno estadounidense está implementado una política de máxima asfixia económica por medio de un cerco petrolero a la isla y más sanciones secundarias.

En ese sentido, subrayó que la isla caribeña no es una amenaza para EEUU pues la "real amenaza" contra la paz está en la política de agresiones que provocan hambrunas, empobrecimiento, migraciones desordenadas, caos, inestabilidad y decenas de miles de muertes en todo el mundo.

Bloqueo contra la isla

El mandatario caribeño destacó el impacto del bloqueo en sectores como la salud en Cuba: la tasa de mortalidad infantil subió a 9,3 por cada mil nacidos vivos; más de 118.000 pacientes con cáncer, incluidos 1.200 niños, no reciben tratamientos de primer nivel; y hay más de 100.000 cirugías que no han podido realizarse debido a los apagones.

Frente a un escenario adverso, agradeció a los movimientos de solidaridad internacional, como Pastores por la Paz, y los Gobiernos que votan contra el bloqueo en Naciones Unidas.

El acto central por el Día de la Rebeldía Nacional de Cuba se celebró en la provincia de Pinar del Río (oeste) en conmemoració por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles militares Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, acciones lideradas por Fidel Castro (1926 - 2016) al frente de un grupo de jóvenes que se oponían a la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958).

Hace 73 años, un grupo dirigido por Fidel Castro, asaltó el cuartel Moncada, fortaleza de la dictadura de Fulgencio Batista.

A inicios de este año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron tras la acción militar de EEUU en Venezuela.

Aranceles y petróleo

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden que permite la imposición de aranceles a las importaciones de países que suministran petróleo a Cuba, y también declaró el estado de emergencia por una supuesta amenaza a la seguridad proveniente de la isla.

La medida ha exacerbado aún más la escasez de combustible en Cuba, afectando el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación

Durante los últimos meses, el Gobierno de Estados Unidos ha intensificado la presión de las sanciones sobre la isla.

La Habana afirma que Washington utiliza las sanciones y el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.

(Sputnik)