El Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo de Laguna del Sauce atraviesa un momento de crecimiento histórico, impulsado principalmente por la aviación privada y por una progresiva consolidación de su posicionamiento extrarregional. Así lo explicó al medio local Correo de Punta del Este, su gerente general, Guillermo Pagés, quien desde hace un año lidera una gestión enfocada no solo en los picos de temporada, sino en un objetivo estratégico de largo plazo: desestacionalizar la actividad aérea del principal destino turístico del país.
Cifras récord
Laguna del Sauce despega: el auge de la aviación privada redefine el perfil aéreo de Punta del Este
Laguna del Sauce recibe vuelos directos no solo desde la región —principalmente Argentina y Brasil— sino también desde Estados Unidos, Canadá, Europa e incluso Medio Oriente, algo que hace pocos años era excepcional.