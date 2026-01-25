Laguna del Sauce despega: el auge de la aviación privada redefine el perfil aéreo de Punta del Este

Los números de la última temporada confirman una tendencia clara. Entre noviembre y la primera quincena de enero, la actividad del aeropuerto creció alrededor de un 20% en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, el dato más relevante se dio en la aviación privada, que registró un aumento cercano al 30% en la cantidad de vuelos, con jornadas que marcaron récords absolutos a nivel nacional. En diciembre, por ejemplo, se superaron los 2.000 vuelos privados, una cifra inédita para Uruguay.