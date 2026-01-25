Hacete socio para acceder a este contenido

vuelos | Europa

Cifras récord

Laguna del Sauce despega: el auge de la aviación privada redefine el perfil aéreo de Punta del Este

Laguna del Sauce recibe vuelos directos no solo desde la región —principalmente Argentina y Brasil— sino también desde Estados Unidos, Canadá, Europa e incluso Medio Oriente, algo que hace pocos años era excepcional.

Vuelos_Laguna_del_Sauce
Por Redacción de Caras y Caretas

El Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo de Laguna del Sauce atraviesa un momento de crecimiento histórico, impulsado principalmente por la aviación privada y por una progresiva consolidación de su posicionamiento extrarregional. Así lo explicó al medio local Correo de Punta del Este, su gerente general, Guillermo Pagés, quien desde hace un año lidera una gestión enfocada no solo en los picos de temporada, sino en un objetivo estratégico de largo plazo: desestacionalizar la actividad aérea del principal destino turístico del país.

Los números de la última temporada confirman una tendencia clara. Entre noviembre y la primera quincena de enero, la actividad del aeropuerto creció alrededor de un 20% en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, el dato más relevante se dio en la aviación privada, que registró un aumento cercano al 30% en la cantidad de vuelos, con jornadas que marcaron récords absolutos a nivel nacional. En diciembre, por ejemplo, se superaron los 2.000 vuelos privados, una cifra inédita para Uruguay.

Vuelos, perfil de pasajeros y derrame económico

Este fenómeno responde a un cambio en el perfil de los visitantes. Más allá del volumen de pasajeros, lo que crece es el turismo ejecutivo y de alto poder adquisitivo, asociado a jets privados de mayor porte y alcance. Hoy Laguna del Sauce recibe vuelos directos no solo desde la región —principalmente Argentina y Brasil— sino también desde Estados Unidos, Canadá, Europa e incluso Medio Oriente, algo que hace pocos años era excepcional.

Para Pagés, este nuevo escenario obliga a repensar los indicadores tradicionales. En la aviación privada, explica, el impacto no se mide por cantidad de pasajeros, sino por tipo de aeronaves y por el derrame económico que generan en el destino. De cara al futuro, el desafío pasa por sostener este crecimiento durante todo el año, fortaleciendo la coordinación entre el aeropuerto, el sector turístico y los servicios locales, y apostando al turismo de eventos y convenciones como motor clave para reducir la estacionalidad.

