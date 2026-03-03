Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Clon | hipermercado |

Ofertón

"Mega Clon": la cadena inaugurará un hipermercado de 2.200 metros cuadrados

El hipermercado será El Clon de mayor porte, con 45 plazas de estacionamiento, 800 metros cuadrados de depósito y un sistema de carga y descarga interna.

Mega Clon: la cadena inaugurará un hipermercado de 2.200 metros cuadrados una inversión de US$ 5 millones.

"Mega Clon": la cadena inaugurará un hipermercado de 2.200 metros cuadrados una inversión de US$ 5 millones.

 SD
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La expansión de El Clon no da tregua. Mientras celebra la apertura de su local número 28 en El Pinar y ultima detalles para inaugurar el 29 en Barros Blancos, la cadena ya proyecta su salto más grande hasta ahora: el Mega Clon, un hipermercado de 2.200 metros cuadrados que demandará una inversión de US$ 5 millones.

El nuevo formato marcará un antes y un después en la historia de la empresa fundada y dirigida por Evaristo González. Será su tienda de mayor porte, con 45 plazas de estacionamiento, 800 metros cuadrados de depósito y un sistema de carga y descarga interna, en un predio ubicado en Camino Maldonado y Rafael.

“Es el proyecto más ambicioso que hemos tenido”, aseguró el empresario, que desde hace meses trabaja en la habilitación del emprendimiento.

Canelones, territorio estratégico

El desembarco en El Pinar no fue casual. El balneario canario se consolidó en los últimos años como una zona de residencia permanente con población estable y poder adquisitivo medio, un perfil que encaja con la propuesta comercial de la marca.

El nuevo local ubicado en Rambla y Naciones Unidas cuenta con 600 metros cuadrados de salón y 300 de depósito, además de estacionamiento propio. Generó 22 puestos de trabajo y amplió la oferta en categorías como bazar, decoración, regalería, juguetería y artículos escolares, uno de los rubros estrella en el arranque del año lectivo. Por ahora, no está habilitado para la venta de alimentos.

En paralelo, la sucursal de Barros Blancos abrirá en unas semanas con un formato más compacto (200 metros cuadrados de salón), entre 15 y 16 empleados y, a diferencia de El Pinar, sí incluirá alimentos en su propuesta.

Con estas aperturas, El Clon refuerza su presencia en Canelones, donde ya opera en Las Piedras y Costa Urbana, apostando a ciudades satélite de Montevideo que han experimentado fuerte crecimiento demográfico.

Del interior al “hiperformato”

La estrategia no se limita al área metropolitana. En los últimos años, la firma profundizó su expansión hacia el interior, con presencia en Maldonado, San Carlos, Rocha, Rivera y Tranqueras, entre otras plazas donde —según la empresa— la demanda por la marca es sostenida.

Las dos nuevas aperturas en Canelones implicaron una inversión conjunta de US$ 800.000 (sin contar los inmuebles), pero el foco está puesto en el Mega Clon. El nuevo concepto busca concentrar bajo un mismo techo categorías que hoy se trabajan de forma estacional en las tiendas actuales.

Muebles, jardinería, decoración y bazar contarán con espacios permanentes y más amplios. La idea es ganar escala, variedad y experiencia de compra en un formato que se acerca al de un hipermercado especializado en hogar y consumo cotidiano.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar