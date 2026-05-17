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La ganó a Rocky

Drago, el perro policía uruguayo que detectó 180 kilos de pasta base rumbo a Paraguay

Drago, un perro policía, detectó un cargamento de 180 kilos de pasta base en un operativo en Uruguay.

Drago el perro policía uruguayo. (Foto: Infobae)

Drago el perro policía uruguayo. (Foto: Infobae)
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Por Redacción Caras y Caretas

Un operativo antidrogas en Uruguay tuvo un protagonista inesperado: Drago, un perro pastor belga malinois de apenas cuatro años que integra la unidad de policía canina especializada. El animal fue clave para detectar un cargamento de unos 180 kilos de pasta base ocultos en una camioneta que se dirigía hacia Paraguay.

La historia del perro detector fue difundida por el Ministerio del Interior y publicada originalmente por Infobae, que detalló el proceso de formación y entrenamiento del animal.

Drago pertenece a la cuarta generación de perros detectores de drogas de la Policía uruguaya y comenzó su entrenamiento cuando tenía apenas 45 días de vida. Antes de cumplir el año y medio ya había completado su etapa preoperativa y estaba listo para intervenir en procedimientos reales.

La preparación de un perro policía

Uno de los investigadores de la Policía uruguaya explicó que la principal característica que debe tener un perro para integrar este tipo de unidades es una fuerte “obsesión por el juego y el juguete”. A eso se suman condiciones como resistencia física, intensidad para la búsqueda y un temperamento adecuado para soportar situaciones de alta exigencia.

El entrenamiento de Drago continúa de forma permanente. Para enseñarle a detectar sustancias ilegales, los instructores utilizan “pseudo sustancias sintéticas”, compuestos que replican el olor de drogas como marihuana, cocaína, pasta base y éxtasis sin representar un riesgo para el animal.

Cargamento de pasta base

La difusión de la imagen de Drago por parte del Ministerio del Interior ocurrió luego del operativo en el que logró identificar el cargamento oculto, uno de los procedimientos destacados por las autoridades uruguayas en la lucha contra el narcotráfico regional.

El pastor belga malinois es una de las razas más utilizadas por fuerzas policiales y militares en distintas partes del mundo debido a su capacidad de aprendizaje, agilidad y resistencia física. En Uruguay, los perros detectores forman parte de los operativos antidrogas desde hace años y son considerados herramientas clave para inspecciones en rutas, puertos y fronteras.

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