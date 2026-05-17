Drago, el perro policía uruguayo que detectó 180 kilos de pasta base rumbo a Paraguay

La preparación de un perro policía

Uno de los investigadores de la Policía uruguaya explicó que la principal característica que debe tener un perro para integrar este tipo de unidades es una fuerte “obsesión por el juego y el juguete”. A eso se suman condiciones como resistencia física, intensidad para la búsqueda y un temperamento adecuado para soportar situaciones de alta exigencia.

El entrenamiento de Drago continúa de forma permanente. Para enseñarle a detectar sustancias ilegales, los instructores utilizan “pseudo sustancias sintéticas”, compuestos que replican el olor de drogas como marihuana, cocaína, pasta base y éxtasis sin representar un riesgo para el animal.

Cargamento de pasta base

La difusión de la imagen de Drago por parte del Ministerio del Interior ocurrió luego del operativo en el que logró identificar el cargamento oculto, uno de los procedimientos destacados por las autoridades uruguayas en la lucha contra el narcotráfico regional.

El pastor belga malinois es una de las razas más utilizadas por fuerzas policiales y militares en distintas partes del mundo debido a su capacidad de aprendizaje, agilidad y resistencia física. En Uruguay, los perros detectores forman parte de los operativos antidrogas desde hace años y son considerados herramientas clave para inspecciones en rutas, puertos y fronteras.