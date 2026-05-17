Rosario celebra sus 250 años con una moneda conmemorativa

Identidad, historia y pertenencia

El acto dio inicio con un video explicativo sobre la simbología de la moneda y su profunda conexión con la identidad rosarina.

Durante las declaraciones, se destacaron la continuidad institucional. El alcalde Daniel Amed subrayó que este logro es el fruto de un proceso que comenzó en la administración municipal anterior, consolidándose dentro de los festejos del aniversario.

Por su parte, el historiador Daniel López, hizo referencia a las raíces históricas de la ciudad. López realizó un repaso sobre los orígenes religiosos de los primeros asentamientos y la posterior fundación de la ciudad a orillas del arroyo Colla.

Mientras tanto, Sanguinetti resaltó la importancia de que el Banco Central acompañe al interior del país, el intendente Rodríguez elogió el fuerte sentido de pertenencia de los habitantes.

"Esta moneda resume el orgullo que siente el pueblo pichonero por su ciudad", afirmó el Intendente Rodríguez, quien además definió a Rosario como una comunidad profundamente solidaria y felicitó a las comisiones organizadoras del festejo.