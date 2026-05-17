Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

historia

Rosario celebra sus 250 años con una moneda conmemorativa

El Banco Central (BCU) acuñó una moneda conmemorativa por los 250 años de la fundación de la ciudad de Rosario.

Presentaron moneda conmemorativa de Rosario.

Presentaron moneda conmemorativa de Rosario.

 BCU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La historia de Rosario se transformó en metal. En un acto oficial encabezado por el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU) y representantes locales, se presentó de forma oficial la moneda conmemorativa por los 250 años de la fundación de la ciudad.

La ceremonia contó con una fuerte presencia institucional, destacándose la participación de Daniel Amed (Alcalde de Rosario), el senador Nicolás Viera, Julio Luis Sanguinetti (director del BCU) y Viviana Pérez (secretaria general del BCU)

El evento también reunió a legisladores, ediles, concejales, autoridades policiales, militares y miembros de la comunidad local.

Identidad, historia y pertenencia

El acto dio inicio con un video explicativo sobre la simbología de la moneda y su profunda conexión con la identidad rosarina.

Durante las declaraciones, se destacaron la continuidad institucional. El alcalde Daniel Amed subrayó que este logro es el fruto de un proceso que comenzó en la administración municipal anterior, consolidándose dentro de los festejos del aniversario.

Por su parte, el historiador Daniel López, hizo referencia a las raíces históricas de la ciudad. López realizó un repaso sobre los orígenes religiosos de los primeros asentamientos y la posterior fundación de la ciudad a orillas del arroyo Colla.

Mientras tanto, Sanguinetti resaltó la importancia de que el Banco Central acompañe al interior del país, el intendente Rodríguez elogió el fuerte sentido de pertenencia de los habitantes.

"Esta moneda resume el orgullo que siente el pueblo pichonero por su ciudad", afirmó el Intendente Rodríguez, quien además definió a Rosario como una comunidad profundamente solidaria y felicitó a las comisiones organizadoras del festejo.

Te puede interesar