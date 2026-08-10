El paseo a Colonia es de dificultad media, ya que incluye ascensos y descensos del ómnibus, recorridos por calles adoquinadas y caminatas. Por este motivo se requiere que las personas participantes puedan trasladarse de forma autónoma. Al momento de la inscripción se realizará una breve evaluación de esta condición.
Es gratuito cupos limitados
Paseo a Colonia para personas mayores
Las inscripciones estarán abiertas próximamente. El paseo al departamento de Colonia se realizará el viernes 4 de setiembre.