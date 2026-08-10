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Sociedad Personas Mayores | actividad |

Es gratuito cupos limitados

Paseo a Colonia para personas mayores

Las inscripciones estarán abiertas próximamente. El paseo al departamento de Colonia se realizará el viernes 4 de setiembre.

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El paseo a Colonia es de dificultad media, ya que incluye ascensos y descensos del ómnibus, recorridos por calles adoquinadas y caminatas. Por este motivo se requiere que las personas participantes puedan trasladarse de forma autónoma. Al momento de la inscripción se realizará una breve evaluación de esta condición.

Las inscripciones podrán realizarse del 24 al 28 de agosto, mediante dos modalidades: presencial o telefónica. Los cupos son limitados. Se recomienda asistir con calzado cómodo y antideslizante.

Datos de la actividad

  • Fecha: Viernes 4 de setiembre.

  • Hora de salida: 8:00.

  • Hora estimada de retorno: 19:30.

  • Lugar de salida: Intendencia de Montevideo, calle Soriano entre Santiago de Chile y Ejido.

  • Lugares a visitar: Barrio Histórico y Estancia Anchorena.

  • Personas mayores de 60 años.

Inscripciones y consultas

  • Telefónicamente: 1950 internos 8607, 8618 y 8611.

  • Presencialmente: Soriano 1426, Edificio Anexo, piso 1, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 15:45.

FUENTE: Intendencia de Montevideo

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