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Sociedad moda sostenible | Eureka Learning Day | Sustainable Fashion Week

Motor de cambio y oportunidad

Moda sostenible con sello uruguayo inspira a estudiantes en el Eureka Learning Day

Fundadores del Montevideo Sustainable Fashion Week impulsan la moda sostenible y el diseño en el Eureka Learning Day con foco en innovación y empleo.

Moda sostenible con sello uruguayo inspira a estudiantes en el Eureka Learning Day

Moda sostenible con sello uruguayo inspira a estudiantes en el Eureka Learning Day
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Por Redacción Caras y Caretas

La moda sostenible se posiciona como motor de cambio y oportunidad en Uruguay. En el marco del Eureka Learning Day, el festival de aprendizaje más grande del mundo, los fundadores del Montevideo Sustainable Fashion Week compartieron su experiencia con estudiantes de diseño en una jornada llena de inspiración y proyección profesional.

El encuentro se realizó el 23 de abril en la Escuela N.º 157, ubicada en el kilómetro 21 de Villa García, y estuvo dirigido a alumnas que cursan clases de diseño de moda y costura con Andrea del Pino. Allí, la emprendedora Yuniet Morrel y el diseñador internacional Steven Vázquez acercaron sus trayectorias a un público que busca en la moda una herramienta concreta de desarrollo personal y laboral.

Desafíos y oportunidades de la industria

Desde perspectivas complementarias, ambos referentes abordaron los desafíos y oportunidades de la industria. Vázquez destacó la posibilidad de construir una marca de alta costura con presencia internacional sin resignar identidad creativa. En su exposición, subrayó la importancia de un lenguaje estético propio, vinculado a la vanguardia y lo couture, integrando criterios de sostenibilidad como el residuo cero.

Por su parte, Morrel puso el foco en el emprendimiento desde la economía circular, relatando su experiencia como mujer migrante. Su intervención estuvo atravesada por conceptos como la resiliencia, la constancia y la gestión de múltiples roles, conectando especialmente con quienes buscan equilibrar la vida familiar con el crecimiento profesional.

La instancia dejó una huella positiva en las estudiantes, que finalizaron la jornada con nuevas ideas y mayor motivación para aplicar en sus futuros proyectos.

Sustainable Fashion Week

El Montevideo Sustainable Fashion Week, impulsado por ambos expositores, se presenta como la primera semana de la moda sostenible del país. Concebido como una plataforma que integra diseño de autor, innovación y cultura, el evento busca trascender el formato tradicional de desfiles para consolidarse como un espacio de encuentro entre diseñadores, marcas, prensa y público.

Su primera edición se desarrollará del 22 al 26 de junio en la Intendencia de Montevideo, con la intención de posicionar a Uruguay en el mapa internacional de la moda sostenible.

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