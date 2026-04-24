La moda sostenible se posiciona como motor de cambio y oportunidad en Uruguay. En el marco del Eureka Learning Day, el festival de aprendizaje más grande del mundo, los fundadores del Montevideo Sustainable Fashion Week compartieron su experiencia con estudiantes de diseño en una jornada llena de inspiración y proyección profesional.
Motor de cambio y oportunidad
Moda sostenible con sello uruguayo inspira a estudiantes en el Eureka Learning Day
Fundadores del Montevideo Sustainable Fashion Week impulsan la moda sostenible y el diseño en el Eureka Learning Day con foco en innovación y empleo.