Moda sostenible con sello uruguayo inspira a estudiantes en el Eureka Learning Day

Por su parte, Morrel puso el foco en el emprendimiento desde la economía circular, relatando su experiencia como mujer migrante. Su intervención estuvo atravesada por conceptos como la resiliencia, la constancia y la gestión de múltiples roles, conectando especialmente con quienes buscan equilibrar la vida familiar con el crecimiento profesional.

La instancia dejó una huella positiva en las estudiantes, que finalizaron la jornada con nuevas ideas y mayor motivación para aplicar en sus futuros proyectos.

Sustainable Fashion Week

El Montevideo Sustainable Fashion Week, impulsado por ambos expositores, se presenta como la primera semana de la moda sostenible del país. Concebido como una plataforma que integra diseño de autor, innovación y cultura, el evento busca trascender el formato tradicional de desfiles para consolidarse como un espacio de encuentro entre diseñadores, marcas, prensa y público.

Su primera edición se desarrollará del 22 al 26 de junio en la Intendencia de Montevideo, con la intención de posicionar a Uruguay en el mapa internacional de la moda sostenible.