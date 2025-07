Policía que fue baleado en la cabeza está internado con daño cebral

El funcionario estaba en la rambla del citado barrio de Montevideo y sobre las 19:00 llegaron varios encapuchados en tres motos para realizar la rapiña y le dispararon en la cabeza.

Testigos

Uno de los testigos contó Canal 4 que los delincuentes eran aproximadamente "dos personas" por moto. Alguno de ellos estaba armado.

"Empujan a una persona –el policía– que teníamos atrás en una moto de alta cilindrada Kawasaki, le pegan un tiro en la cabeza y se llevan su moto", contó el testigo.

"A mí me amenazan con la pistola y le tuve que dar la llave. Me tiré al piso, me llevaron el celular y por suerte no me dispararon", agregó el joven. Además de robarse los dos vehículos, los delincuentes dejaron en la escena del crimen una de las motos en la que llegaron a cometer la rapiña.

El efectivo policial había sido trasladado al Hospital de Clínicas, pero murió poco después.

El sindicato, que calificó este hecho como "brutal" y "desgarrador", exigió justicia. "Exigimos que el Estado y toda la sociedad comprendan que no se puede seguir naturalizando que quienes protegen también mueran en manos de la violencia".

El texto termina con un pedido de cambios. "Algo tiene que cambiar, y tiene que ser ya"