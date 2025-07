Nacional: volvió el hijo pródigo

Presentaron a Lodeiro

Este viernes fue presentador oficialmente el el Gran Parque Central y dijo sus primeras palabras como futbolista de Nacional.

"Emoción y felicidad de volver a casa. Un sentimiento muy lindo. Estoy agradecido porque se hizo posible", aseguró el jugador.

Lodeiro fue consultado sobre si llega en buenas condiciones al partido clásico del Clausura que será en 20 días. "Sí, claro, ahora que tengo la camiseta puesta, lo va a decidir el entrenador. Ayer estuve en Los Céspedes, con Arsuaga, Eguren y Ligüera. Feliz y emocionado de estar en un clásico".

Sobre su posible vuelta anteriormente, explicó: "Hay varias historias, oportunidades de volver siempre hubo, uno también hizo esfuerzos, pero a veces pasa que uno quiere volver pero está defendiendo otra camiseta y no se hace posible. Las ganas las tuve desde el primer momento. Ahora estoy feliz de que se de de esta manera, pensar ahora en el presente".

El futbolista también se refirió a la cantidad de jugadores que tiene Nacional en su puesto. "Hay muchos, eso es una responsabilidad linda para el entrenador, siempre hay una sana competencia. Uno viene a aportar de donde le toque. Lo mejor siempre por la camiseta y la institución, por lo que representa. Feliz de reencontrarme con ‘Mauri’, con ‘Seba’, fuimos compañeros en las juveniles y en la mayor, tenemos una linda relación, verlos a ellos disfrutar felices en su casa y yo poder compartir con ellos, es algo lindo. Es inevitable no recordar las tardes cuando íbamos a entrenar, cuando estábamos juntos. Poder vivirlo de nuevo va a ser algo lindo para mí", sentenció.

"Volver a casa no es para retirarme ahora, porque me siento vigente y con ganas. Lo primero que hablé con Flavio fue si estaba el ‘sí’ del entrenador que para mí es lo más importante. Uno sabe que tiene un nombre en el club pero quiere jugar. Hay que defender la camiseta ahí adentro y eso es lo que más me mueve a mí, darle estos últimos años al club. Me fui con mi señora y ahora vuelvo con tres niños. Va a haber una diferencia, pero feliz, porque ellos sienten los colores como yo. Ninguno nació acá, pero uno les remarca nuestras culturas, nuestras raíces, y también nuestros colores, lo aprendieron bien y ellos se merecían mi vuelta. Ellos han sufrido conmigo, me han apoyado y seguramente estén más felices que yo".

Primer desafío ganar el Uruguayo

"Cuando jugas en Nacional tenés que ganar siempre. Es una obligación que tenemos, que nos enseñan. No se ganó el Apertura, queda la segunda parte y para nosotros va a ser la más importante. Siempre tenemos la obligación de ganar el Uruguayo y el Clausura. Estoy convencido que así será. Mirándolo de afuera, como lo hice siempre, hay un gran plantel y cuerpo técnico. Hay material como para conseguirlo. Uno está tranquilo en ese sentido" .