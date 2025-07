ASSE dejó en suspenso los aumentos salariales cuestionados por la oposición

"Lo que hicimos fue ordenar, es decir, nombrar a la persona, establecer sus funciones, atribuciones, competencias y su rol", afirmó.

Sobre los aumentos

Por su parte, el vicepresidente Daniel Olesker dijo sobre las críticas de la oposición que, en el análisis que hace el prestador estatal, hay un ahorro de $125 millones, 133 personas menos en la estructura central y 14 "incrementos salariales de verdad".

Sobre este último punto Danza afirmó que los aumentos fueron dejados "en suspenso". "Ese aumento no se aplicó, porque la aplicación del aumento requiere ciertas cuestiones que no hemos implementado y, en tanto no se ha empezado a aplicar, va a quedar en suspenso para ser revisada y analizada con nuevas observaciones y apreciaciones que hemos recibido", dijo.

Y, citando al presidente Yamandú Orsi, aseguró: "Todo se puede revisar siempre para mejorar y siempre en el centro de esas revisiones y esas mejoras está (...) tratar de buscar la mejor calidad asistencial para la gente".

"Encontramos a ASSE desestructurada de diversos puntos de vista, pero especialmente a nivel funcional y económico. Por este motivo, nos embarcamos en una reestructura que condujo a un nuevo organigrama funcional", sostuvo Danza.