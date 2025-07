IA: una nueva frontera en la erosión de los cuidados

La famosa consigna de Silvia Federici y las marxistas italianas «eso que llaman amor es trabajo no pago» no apunta a mercantilizar el trabajo de cuidado, sino a resaltar el hecho de que el capitalismo se sostiene porque a unxs se les asignó ese trabajo gratuito de reproducir la vida. El objetivo de las militantes marxistas no era obtener remuneración por esa labor sino, por el contrario, la abolición de todo trabajo remunerado y el derrocamiento del capitalismo, justamente porque reconocían que no había manera de hacer justicia al trabajo de cuidado en el marco del sistema capitalista.