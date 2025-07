Peñarol pelea por Arezo y el jugador que rescindió y se fue al exterior

La carta de Guillermo de Amores

“Hoy me toca despedirme del club en el que soñé jugar toda mi vida. Fueron dos años increíbles, llenos de momentos que no me voy a olvidar nunca”, comenzó expresando De Amores, que jugó 44 partidos con la camiseta aurinegra entre 2023 y 2025.

"Me voy con el corazón lleno, sabiendo que viví cosas increíbles: ganar un Uruguayo y un Intermedio, y dejar una huella en la Copa Libertadores”, aseguró el arquero, quien tendrá con 30 años su quinta experiencia en el exterior.

“Todo eso lo supe vivir desde la hinchada, y vivirlo desde adentro fue mucho más que un sueño cumplido”, dijo, y agradeció a los compañeros “por el día a día, por compartir el vestuario y por dejar todo en cada partido”.

De Amores también le agradeció “a la gente que trabaja en el club, por estar siempre al firme, trabajando en silencio, pero siendo clave para que todo salga bien”, y “a la hinchada por estar siempre presente y por hacer sentir lo que significa este club”.

Busca un arquero

Ante la salida de Guillermo de Amores, Peñarol salió al mercado en busca de un arquero. Se manejaron varios nombres de arqueros argentinos e incluso el del ecuatoriano Alexander Domínguez. Por ahora no hay nada cerrado, pero está claro que el carbonero va por un arquero.

También busca definir la situación de Matías Arezo. El jugador sigue en Gremio, tiene ganas de pegar la vuelta pero no es sencillo. En Peñarol ya piensan en otras alternatvas, como reflotar la posibilidad de Thiago Borbas, aunque no se descarta que la situación de Arezo se pueda destrabar ne los óximos días. La elevada cotización del futbolista tranca la situación. Además, el tricolor gaúcho necesita contratar un centrodelantero para cubrir esa posición.

Otros dos jugadores que tienen chances de salir de Peñarol a préstamo son Felipe Avenatti y Alexander Machado.