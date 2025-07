Acompañado por Orsi y Lacalle Pou, Carlos Enciso asumió la Intendencia de Florida

“Hace 15 años, cuando asumí acá, Florida tenía dificultades laborales, pero el frigorífico estaba con transición y con problemas, pero la curtiembre activa, en clave cooperativa, la lanera pujante, la zona franca a full. Hoy no tenemos curtiembre, lanera, hoy tenemos el frigorífico en vías de, ojalá con un nuevo dueño se destrabe y abra de nuevo. Y obviamente hay una dificultad de trabajo, por asuntos externos, porque el cuero no es lo mismo hace 15 años que ahora, que casi no vale nada, y las curtiembres están en proceso de cierre, salvo excepciones. El tema de la lana, parecida. El dato objetivo, en la capital del departamento, es que hay un problema de trabajo y empleo muy importante”, señaló y aseguró que son los temas que estarán “en coordinación” con el gobierno nacional.