"Indecente especulación de precios"

Propietario de restaurante La Huella está "indignado con los precios" de José Ignacio

En una entrevista, Martín Pittaluga, uno de los propietarios del Parador La Huella, criticó los "precios excesivos" que se manejan en José Ignacio.

Martín Pittaluga, copropietario del parador La Huella, se quejó de los precios en José Ignacio.

Por Redacción Caras y Caretas

El empresario uruguayo Martín Pittaluga, fundador y uno de los propietarios del parador La Huella (José Ignacio) manifestó estar "indignado con los precios excesivos" y la proliferación de los desarrollos inmobiliarios que hay en el balneario más exclusivo del país.

"Es indecente la voracidad de la especulación de precios que hay en el casco histórico de José Ignacio"

En una entrevista con el diario Clarín de Argentina, el empresario de 67 años dijo que le preocupaba que “nos pasemos de la rosca y que José Ignacio se convierta en un lugar exclusivísimo” donde solamente puedan vivir y veranear “los ricos”.

"Estoy indignado con los precios, para mí es indecente la voracidad de la especulación de precios que hay en el casco histórico de José Ignacio”, manifestó el empresario gastronómico en referencia a la especulación de la hotelería que sube los precios en la medida de la demanda.

"Este lugar no puede salir tanto, un choclo en la playa tiene que tener una lógica, lo mismo que un refresco o una reposera”, expresó.

Pittaluga reconoció que “La Huella es caro, pero se cree que es un lugar de elite y no lo es. No es para todo el mundo, pero acá entra cualquiera", aseveró.

También dijo: “Algo que me inquieta es el boom inmobiliario que padece José Ignacio”.

“Hay una locura de barrios cerrados. Me preocupa el exceso sin pensar ni medir las infraestructuras que tenemos aquí en la zona. No me gusta tanta construcción”, comentó Pittaluga a Clarín.

