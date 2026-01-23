Hacete socio para acceder a este contenido

ola de calor | Inumet | temperaturas

Prendé el aire

Uruguay se prepara para una ola de calor que afectará a todo el país

El fenómeno, anunciado por INUMET, se extenderá desde el domingo 25 hasta el jueves 29 de enero, con temperaturas máximas que superarán los 35 °C en varias regiones y mínimas persistentemente elevadas.

Ola de calor.
Por Redacción de Caras y Caretas

Una ola de calor llegará a Uruguay durante la próxima semana y se extenderá por al menos cinco días consecutivos, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) a través de un comunicado oficial. El evento comenzará el domingo 25 de enero y se prolongará hasta el jueves 29, afectando a la totalidad del territorio nacional.

De acuerdo al informe, una masa de aire cálida dominará la región durante ese período, generando temperaturas extremas y condiciones de calor persistente. En la zona sur del país, se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre los 33 °C y 35 °C, mientras que en el norte los valores podrían superar los 35 °C. Además, las temperaturas mínimas se mantendrán elevadas en todo el país, con registros iguales o superiores a los 21 °C y 22 °C, lo que limitará el descenso térmico nocturno.

En la faja costera atlántica, el impacto del fenómeno será algo menor en comparación con otras regiones. Según NUMET, la presencia de la brisa marina contribuirá a moderar las temperaturas máximas, evitando que se alcancen los valores extremos previstos para el interior del país.

Afectación de la ola de calor

La ola de calor alcanzará a los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres. En Maldonado, se verán afectadas diversas localidades del interior y de la costa, entre ellas Piriápolis, Pan de Azúcar, Punta Negra y Sauce de Portezuelo. En Rocha, las zonas comprendidas incluyen Cebollati, Lascano, La Coronilla y Velázquez.

Desde el organismo meteorológico señalaron que la situación continuará siendo monitoreada y que se informará oportunamente ante eventuales cambios en las condiciones previstas. Mientras tanto, se recomienda a la población tomar precauciones frente a las altas temperaturas, especialmente en los grupos más vulnerables.

