Uruguay se prepara para una ola de calor que afectará a todo el país

De acuerdo al informe, una masa de aire cálida dominará la región durante ese período, generando temperaturas extremas y condiciones de calor persistente. En la zona sur del país, se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre los 33 °C y 35 °C, mientras que en el norte los valores podrían superar los 35 °C. Además, las temperaturas mínimas se mantendrán elevadas en todo el país, con registros iguales o superiores a los 21 °C y 22 °C, lo que limitará el descenso térmico nocturno.