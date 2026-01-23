Uruguay se prepara para una ola de calor que afectará a todo el país

Una ola de calor llegará a Uruguay durante la próxima semana y se extenderá por al menos cinco días consecutivos, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) a través de un comunicado oficial. El evento comenzará el domingo 25 de enero y se prolongará hasta el jueves 29, afectando a la totalidad del territorio nacional.
Prendé el aire
