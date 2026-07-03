Un policía de 48 años se encuentra grave y una funcionaria policial de 23 también resultó herida de bala durante un tiroteo que mantuvieron con dos de los tres delincuentes que estaban rapiñando un residencial de ancianos ubicado en avenida Millán y Juan Rodríguez Correa (Prado), a media mañana de este viernes 3 de julio.
Los tres delincuentes huyeron
Violenta rapiña en residencial del Prado: dos policías heridos de bala, uno grave
Un policía de 48 años está grave y una policía de 23 fuera de peligro tras ser baleados durante un tiroteo con dos delincuentes que rapiñaban un residencial.