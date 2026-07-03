Violenta rapiña en residencial del Prado: dos policías heridos de bala, uno grave

#AHORA | Asalto en un residencial de ancianos en Atahualpa quedó registrado en al menos una cámara de vigilancia. En la filmación se escuchan varios disparos y se observa que las víctimas se refugian hacia el suelo. https://t.co/zueE3eMnjF pic.twitter.com/eKBTwuRJcc — Subrayado (@Subrayado) July 3, 2026

El efectivo recibió un disparo en el pecho y fue trasladado al Hospital Español, donde está internado en grave estado de salud.

En tanto, su compañera sufrió una herida de bala en la pierna derecha y recibió un tiro en la espalda que fue cubierto por el chaleco antibalas y se encuentra fuera de peligro. Ambos fueron visitados esta tarde por el ministro del Interior, Carlos Negro.

A los pocos minutos del tiroteo, fuerzas especiales de la Policía desplegaron un amplio operativo en varias manzanas del barrio en búsqueda de los rapiñeros.

Los efectivos del Ministerio del Interior realizaron inspecciones casa por casa con autorización de vecinos de la zona, revisaron los contenedores de basura y controlaron peatones para intentar ubicar a los delincuentes, pero hasta el momento ninguno de ellos pudo ser detenido.