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Sociedad residencial | rapiña | policías

Los tres delincuentes huyeron

Violenta rapiña en residencial del Prado: dos policías heridos de bala, uno grave

Un policía de 48 años está grave y una policía de 23 fuera de peligro tras ser baleados durante un tiroteo con dos delincuentes que rapiñaban un residencial.

Uno de los rapiñeros huyendo tras balear al policía en la puerta del residencial

Uno de los rapiñeros huyendo tras balear al policía en la puerta del residencial
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Caras y Caretas Diario

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Un policía de 48 años se encuentra grave y una funcionaria policial de 23 también resultó herida de bala durante un tiroteo que mantuvieron con dos de los tres delincuentes que estaban rapiñando un residencial de ancianos ubicado en avenida Millán y Juan Rodríguez Correa (Prado), a media mañana de este viernes 3 de julio.

Detalles de la violenta rapiña y tiroteo en residencial del Prado

Al momento de la rapiña, en el lugar había 45 adultos mayores y 27 empleados, que todos resultaron ilesos a pesar de la tensión y una gran cantidad de disparos entre los policías y los delincuentes que lograron escapar del lugar a los tiros.

Los dos efectivos policiales heridos de bala fueron los primeros en llegar al lugar cuando tres delincuentes estaban en el interior del residencial cometiendo una rapiña. Según se ve un video publicado por Subrayado, el policía de 48 años se asoma a la puerta de la casona y es allí donde recibe los primeros disparos de uno de los rapiñeros disfrazado de ancianos.

El efectivo recibió un disparo en el pecho y fue trasladado al Hospital Español, donde está internado en grave estado de salud.

En tanto, su compañera sufrió una herida de bala en la pierna derecha y recibió un tiro en la espalda que fue cubierto por el chaleco antibalas y se encuentra fuera de peligro. Ambos fueron visitados esta tarde por el ministro del Interior, Carlos Negro.

A los pocos minutos del tiroteo, fuerzas especiales de la Policía desplegaron un amplio operativo en varias manzanas del barrio en búsqueda de los rapiñeros.

Los efectivos del Ministerio del Interior realizaron inspecciones casa por casa con autorización de vecinos de la zona, revisaron los contenedores de basura y controlaron peatones para intentar ubicar a los delincuentes, pero hasta el momento ninguno de ellos pudo ser detenido.

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