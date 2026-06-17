La Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició un sumario a la jueza de Familia Especializada de 4º Turno, Rossana Re Fraschini, por su actuación en el caso de la muerte de Jonathan Correa, adolescente de 15 años asesinado a golpes el pasado 6 de marzo por su padre, cuyo cuerpo fue encontrado en una zanja en Flor de Maroñas.
Analizarán su actuación
Suprema Corte de Justicia inició sumario a jueza que actuó en el caso de Jonathan Correa
El sumario determinará si fue incorrecta y amerita sanción la actuación de la jueza de Familia Especializada de 4º turno, Rossana Re Fraschini en el caso.