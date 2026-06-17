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Sociedad Suprema Corte de Justicia | sumario | jueza

Analizarán su actuación

Suprema Corte de Justicia inició sumario a jueza que actuó en el caso de Jonathan Correa

El sumario determinará si fue incorrecta y amerita sanción la actuación de la jueza de Familia Especializada de 4º turno, Rossana Re Fraschini en el caso.

Suprema Corte de Justicia.

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Por Redacción Caras y Caretas

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició un sumario a la jueza de Familia Especializada de 4º Turno, Rossana Re Fraschini, por su actuación en el caso de la muerte de Jonathan Correa, adolescente de 15 años asesinado a golpes el pasado 6 de marzo por su padre, cuyo cuerpo fue encontrado en una zanja en Flor de Maroñas.

La noticia la dio este miércoles la propia presidenta de la SCJ, Doris Morales, quien compareció en la comisión de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre la actuación del Poder Judicial en este caso.

Analizan si su actuación amerita una sanción

El procedimiento determinará si hubo o no un hecho incorrecto en su actuación que amerite una sanción.

"Como todo sumario, está bajo secreto, o sea, que no se puede informar acerca del contenido ni de lo que está pasando", recordó y explicó que el hecho de que se haya resuelto iniciar un sumario a la jueza Re Fraschini "no significa que estemos prejuzgando de que hubo deficiencias o una mala actuación". aseguró.

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