La Udelar responde al intento de femicidio en Medicina

Un comunicado del Colectivo de Mujeres de la Facultad de Medicina, llamó a un paro de 24 horas conjunto con el gremio de estudiantes para el miércoles. Por otro lado la Coordinadora de Feminismos, que reiteradamente realiza “Alertas Feministas” en Plaza Libertad ante femicidios, llamó a movilizarse en conjunto también en la sede universitaria del barrio La Aguada.

Diferentes agrupaciones de la Corriente Gremial Universitaria, presente en los órdenes estudiantiles y de egresados de Udelar, también adhirieron a la movilización. Y marchan en conjunto con gremios de la FEUU.

Lo institucional

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) en su sesión del martes a la noche expresó “conmoción y solidaridad ante la agresión a una estudiante”. Frente a un “hecho extremadamente grave y doloroso”, el CDC resolvió diferentes medidas.

En primer lugar, determinó que los diferentes espacios curriculares universitarios “aborden la situación” durante el miércoles. En segundo lugar, encomendó a los Decanatos de todos los servicios universitarios a que “en coordinación con las comisiones de género y comunicación realicen talleres de reflexión y concientización” sobre Violencia Basada en Género los días jueves 3 y viernes 4.

También encomendaron al Rectorado a coordinar con los espacios de género de la Udelar “la elaboración de un plan de acción basado en las políticas y ordenanzas existentes”. Por otro lado resolvieron declararse en sesión permanente, y acompañar la sesión del Consejo de la Facultad de Medicina convocado a las 10 de la mañana. Por último, dan la “más amplia difusión” a la reunión prevista para las 13 horas del miércoles de la Comisión Abierta de Equidad y Género, a donde solicitan que participen todos los espacios “que trabajan sobre violencia, acoso y discriminación”, detalla la institución.

La resolución indica, que la agresión que sufrió la joven estudiante “interpela fuertemente” por lo que se compromete “a brindar todas las herramientas al alcance para apoyar a la estudiante agredida y a la comunidad de Medicina”. El CDC se plantea “fortalecer las políticas que aborden de manera integral” las situaciones de violencia basada en género, los problemas de salud mental “para seguir construyendo espacios libres de violencias”.

En el marco de lo que fue un tratamiento mediático confuso sobre los detalles de la agresión, las heridas de la víctima, y las circunstancias que rodean al victimario la Udelar llama a “ser responsables y respetuosos con el manejo de la información, evitando la espectacularización del hecho y la revictimización”.