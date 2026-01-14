Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad árbol | Pan de Azúcar | mujer

Destino fatal

Una mujer falleció tras la caída de un árbol en el Cerro Pan de Azúcar

El trágico accidente ocurrió el martes 13 en la Estación de Cría y Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar cuando un árbol cayó sobre una mujer de 38 años.

Mujer murió tras caerle un árbol en el Cerro Pan de Azúcar.

 Tomás Avcharían
Por Redacción Caras y Caretas

Según informó la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM), un trágico accidente ocurrió en la tarde del martes 13 en la Estación de Cría y Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar (ECFA), cuando, por causas que aún no fueron determinadas, un árbol cayó sobre una mujer de 38 años que se encontraba junto a su familia disfrutando del paseo.

De acuerdo a los primeros datos recogidos por FM GENTE de fuentes de Bomberos, la víctima se hallaba sentada en un banco, cuando se precipitó un frondoso árbol.

La familia había llegado a la zona procedente de Río Negro. Su esposo e hijas lograron salir ilesas de la trágica situación.

Clausura e investigación

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, lamentó el hecho y expresó sus condolencias a los familiares afectadas.

A su vez, dispuso el cierre inmediato de la ECFA del Cerro Pan de Azúcar, así como el inicio de una investigación exhaustiva que permita establecer las condiciones y el estado del parque previo al accidente, antes de evaluar una eventual reapertura de la estación.

En el lugar trabajaron Bomberos y la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para recabar información que permita esclarecer lo ocurrido.

FUENTE: FM Gente

Temas

