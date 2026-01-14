Según informó la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM), un trágico accidente ocurrió en la tarde del martes 13 en la Estación de Cría y Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar (ECFA), cuando, por causas que aún no fueron determinadas, un árbol cayó sobre una mujer de 38 años que se encontraba junto a su familia disfrutando del paseo.
Destino fatal
Una mujer falleció tras la caída de un árbol en el Cerro Pan de Azúcar
El trágico accidente ocurrió el martes 13 en la Estación de Cría y Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar cuando un árbol cayó sobre una mujer de 38 años.