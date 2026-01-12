Operativo en Maldonado decomisa armas, marihuana y motos robadas

En el marco de la operación Locked Cat, el Área de Investigaciones de Zona Operacional II de la Jefatura de Policía de Maldonado desarticuló un grupo delictivo organizado dedicado al robo sistemático de motos de alta y baja cilindrada, también vinculado a un relevante hurto de armas perpetrado días atrás en una vivienda del barrio Cerro Pelado.
Tras varios días de intensas tareas de inteligencia, análisis de información y recolección de pruebas, se logró identificar a los presuntos responsables y sus vínculos delictivos, lo que permitió coordinar con la Fiscalía actuante la ejecución de un importante operativo.
Se llevaron a cabo ocho allanamientos simultáneos en el barrio Cerro Pelado, durante la mañana del lunes 12 de enero, coordinados estratégicamente con el apoyo de efectivos de Guardia Republicana, Grupo de Reserva Táctica (GRT), Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) II, personal de las Subcomisarías de Solanas y San Rafael, equipo de drones y tres equipos especializados del Área de Investigaciones.
Incautaciones de la Operación Locked Cat
Como resultado del operativo policial, se logró la incautación de una pistola calibre 9 mm y un rifle calibre 44, ambas armas hurtadas, tres ladrillos de marihuana prensada, varios envoltorios de marihuana, plantines de cannabis y seis motos de diferentes marcas, las cuales habían sido hurtadas en los últimos días en distintas zonas del departamento de Maldonado.
A su vez, fueron detenidas ocho personas por diferentes causas, tratándose de cuatro adolescentes y cuatro mayores de edad, logrando de esta manera desarticular parte de la estructura operativa del grupo delictivo investigado.
Enterado el Fiscal de 5º Turno, dispuso la conducción de los detenidos a la Fiscalía.