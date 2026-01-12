Operativo en Maldonado decomisa armas, marihuana y motos robadas

Incautaciones de la Operación Locked Cat

Como resultado del operativo policial, se logró la incautación de una pistola calibre 9 mm y un rifle calibre 44, ambas armas hurtadas, tres ladrillos de marihuana prensada, varios envoltorios de marihuana, plantines de cannabis y seis motos de diferentes marcas, las cuales habían sido hurtadas en los últimos días en distintas zonas del departamento de Maldonado.

2OK(2)

A su vez, fueron detenidas ocho personas por diferentes causas, tratándose de cuatro adolescentes y cuatro mayores de edad, logrando de esta manera desarticular parte de la estructura operativa del grupo delictivo investigado.

Enterado el Fiscal de 5º Turno, dispuso la conducción de los detenidos a la Fiscalía.