Uruguay ante una semana con lluvias, inestabilidad y frío intenso

Martes 01: Se registran temperaturas con una mínima de 9 °C y una máxima de 17 °C . El factor crítico de seguridad durante toda la jornada es la presencia persistente de nieblas y neblinas . El régimen de vientos se mantiene del sector Sur (10-30 km/h) con periodos de variables (0-10 km/h), rotando hacia el Sureste y Este al finalizar el día.

Se registran temperaturas con una mínima de y una máxima de . El factor crítico de seguridad durante toda la jornada es la presencia persistente de . El régimen de vientos se mantiene del sector Sur (10-30 km/h) con periodos de variables (0-10 km/h), rotando hacia el Sureste y Este al finalizar el día. Miércoles 02: Se observará un ascenso de la temperatura máxima hasta los 22 °C, mientras la mínima se situará en los 7 °C. Durante la mañana, persistirán las nieblas y neblinas bajo cielos nubosos. La intensidad del viento se incrementará progresivamente desde el Noreste al Noroeste (NW), con rachas de entre 40 y 50 km/h hacia la tarde/noche, funcionando como el motor de inestabilidad que precederá al ingreso del frente frío.

Este breve alivio térmico en las máximas es un indicador dinámico del desplazamiento de aire cálido que será removido de forma violenta por el frente austral el día jueves.

Evento de inestabilidad: Lluvias y tormentas (Jueves 3 de setiembre)

El jueves 3 de setiembre se consolidará el evento de inestabilidad frontal. La llegada del frente de tormentas transformará el escenario meteorológico, afectando directamente la navegación y las actividades al aire libre por la severidad de las rachas de viento.Con un rango térmico de 10 °C de mínima y 16 °C de máxima, la mañana presentará cielos cubiertos con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos soplarán del Noroeste al Oeste con rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y noche, se prevé una mejora parcial; sin embargo, el dato meteorológico clave será la rotación del viento al sector Sur (10-30 km/h).

Este cambio de dirección marca el momento exacto de la apertura del corredor atmosférico que permitirá el avance de la masa de aire de origen polar sobre el Uruguay.El Pulso Polar Intenso: Proyecciones para el Fin de SemanaTras el desplazamiento de la inestabilidad del jueves, las proyecciones meteorológicas indican un desplome severo de los termómetros. La entrada de esta segunda masa de aire, de carácter polar directo, generará un escenario de frío extremo y persistente en todo el país.

Para el fin de semana, se anticipa que las temperaturas mínimas alcancen el valor crítico de 0 °C. La persistencia de los vientos del sector sur elevará la sensación de frío, manteniendo las temperaturas máximas en rangos inusualmente bajos. Se emite una advertencia profesional sobre la severidad de este pulso polar, que se situará dentro del marco de una configuración regional de alta presión.

Contexto climático: El fenómeno de El Niño y la atipicidad de 2026

La dinámica observada responde a una configuración macroclimática de excepcional complejidad. La presencia de un fuerte fenómeno de El Niño está alterando los patrones de variabilidad climática en el Cono Sur, intensificando el transporte de humedad desde regiones tropicales.Esta energía adicional en la atmósfera propicia la formación de bloqueos atmosféricos y procesos de ciclogénesis más frecuentes. Como consecuencia, se produce una alternancia violenta entre masas de aire, lo que justifica el carácter "atípico" de setiembre de 2026.

Los frentes fríos, potenciados por esta configuración, logran penetrar con mayor profundidad y persistencia en nuestras latitudes, provocando los contrastes térmicos extremos que caracterizan a esta semana.Declaraciones Institucionales y Recomendaciones de SeguridadAnte la severidad del pronóstico, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene una vigilancia activa, mientras que agencias regionales como MetSul han destacado la magnitud del pulso frío en toda la cuenca del Plata. Las autoridades han enfatizado la necesidad de vigilancia ante el frío polar, señalando que la población debe estar atenta a la actualización de las advertencias.