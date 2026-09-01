UTE registró ganancias por $ 7.731,3 millones durante el primer semestre de 2026, unos US$ 192,7 millones al tipo de cambio de cierre de ese período, según el resultado integral del balance de la empresa hecho público en las últimas horas. En concreto son US$ 193 millones las ganancias y la empresa pública y ya transfirió US$ 70 millones a Rentas Generales, según publica este martes El Observador.
Primer semestre
UTE da ganancias por US$ 193 millones y transfiere US$ 70 millones a Rentas Generales
UTE es una de las empresas públicas que generan mayores resultados positivos y lo vuelve a demostrar en el primer semestre de 2026.