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Sociedad

Primer semestre

UTE da ganancias por US$ 193 millones y transfiere US$ 70 millones a Rentas Generales

UTE es una de las empresas públicas que generan mayores resultados positivos y lo vuelve a demostrar en el primer semestre de 2026.

UTE genera ganancias por 193 millones de dólares en el primer semestre.

UTE genera ganancias por 193 millones de dólares en el primer semestre.

 Diego Lafalche / FocoUy
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UTE registró ganancias por $ 7.731,3 millones durante el primer semestre de 2026, unos US$ 192,7 millones al tipo de cambio de cierre de ese período, según el resultado integral del balance de la empresa hecho público en las últimas horas. En concreto son US$ 193 millones las ganancias y la empresa pública y ya transfirió US$ 70 millones a Rentas Generales, según publica este martes El Observador.

Las empresas públicas ocupan un lugar particular en las cuentas del Estado uruguayo. De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el resultado global de las empresas públicas fue positivo y equivalió al 0,3% del producto interno bruto.

UTE de las que más generan

UTE es una de las empresas públicas que generan mayores resultados positivos. Entre 2014 y 2025 acumuló, en términos reales, ganancias por unos 120.000 millones de pesos. A valores de 2025, la ganancia pasó de unos $ 23.200 millones en 2014 a $ 12.300 millones en 2015, para luego subir a $ 22.800 millones en 2016 y alcanzar un máximo de aproximadamente $ 24.800 millones en 2017. En 2018 el resultado fue de $ 18.500 millones y posteriormente comenzó una etapa de mayor volatilidad, cerrando el trienio de mayor rentabilidad de los últimos años. Asimismo, la empresa no presenta resultados negativos desde 2012.

La ganancia cayó a unos $ 11.800 millones en 2019 y a $ 6.700 millones en 2020. En 2021 volvió a subir con fuerza, hasta aproximadamente $ 21.800 millones, producto del recorte en inversiones, pero descendió nuevamente en 2022 y 2023. Este último año fue el mínimo reciente, con unos $ 4.700 millones.

No obstante, la recuperación posterior fue importante. UTE obtuvo unos $ 12.700 millones en 2024 y $ 13.150 millones en 2025. De acuerdo con su último estado financiero, la mejora de 2025 estuvo acompañada por una reducción de las pérdidas financieras. Las transferencias a Rentas Generales también fueron importantes. En 2025 UTE transfirió aproximadamente $ 6.200 millones, equivalentes a cerca de 47% de su resultado atribuible de ese año.

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