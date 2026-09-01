UTE da ganancias por US$ 193 millones y transfiere US$ 70 millones a Rentas Generales

La ganancia cayó a unos $ 11.800 millones en 2019 y a $ 6.700 millones en 2020. En 2021 volvió a subir con fuerza, hasta aproximadamente $ 21.800 millones, producto del recorte en inversiones, pero descendió nuevamente en 2022 y 2023. Este último año fue el mínimo reciente, con unos $ 4.700 millones.

No obstante, la recuperación posterior fue importante. UTE obtuvo unos $ 12.700 millones en 2024 y $ 13.150 millones en 2025. De acuerdo con su último estado financiero, la mejora de 2025 estuvo acompañada por una reducción de las pérdidas financieras. Las transferencias a Rentas Generales también fueron importantes. En 2025 UTE transfirió aproximadamente $ 6.200 millones, equivalentes a cerca de 47% de su resultado atribuible de ese año.