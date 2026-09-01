Programa Hogares Sustentables entregó contenedores en barrio Aguada

En el marco del Programa Hogares Sustentables (Municipio C), el pasado sábado 29 de agosto se concretó una nueva jornada de equipamiento ambiental destinada a cooperativas y complejos habitacionales del barrio Aguada. La iniciativa abarca a un total de 690 viviendas, promoviendo la clasificación de residuos en origen y el compostaje domiciliario.