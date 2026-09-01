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Sociedad Programa | contenedores | Aguada

Programa Hogares Sustentables entregó contenedores en barrio Aguada

El Programa llegó al barrio Aguada: 690 familias de cooperativas reciben contenedores y composteras para clasificar residuos.

Programa Hogares Sustentables

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco del Programa Hogares Sustentables (Municipio C), el pasado sábado 29 de agosto se concretó una nueva jornada de equipamiento ambiental destinada a cooperativas y complejos habitacionales del barrio Aguada. La iniciativa abarca a un total de 690 viviendas, promoviendo la clasificación de residuos en origen y el compostaje domiciliario.

Equipamiento entregado Durante la actividad se distribuyeron contenedores intraprediales y composteras en el complejo Altos del Libertador y en las siguientes cooperativas de viviendas del zona:

  • COVIGOES I

  • COVIGOES II

  • COVIGOES III

  • La Fuga

  • COVILIBRES

Reorganización del espacio público

La incorporación del sistema intrapredial permite la retirada e interrelación de contenedores en la vía pública para optimizar la limpieza del barrio:

Contenedores retirados de la vía pública (9 en total):

  • Isidoro de María 1614: Retiro de los 2 contenedores.

  • Isidoro de María 1632: Retiro de 1 contenedor.

  • Isidoro de María 1636: Retiro de 1 contenedor.

  • José L. Terra 2151: Retiro de 1 contenedor (de los 2 existentes).

  • C. Martín García 1662: Retiro de 1 contenedor.

  • C. Martín García 1682: Retiro de 1 contenedor.

  • C. Martín García 1686: Retiro de 1 contenedor.

  • Libres 1694: Retiro de los 2 contenedores.

  • Reubicación de contenedores :

  • El contenedor restante de José L. Terra 2151 fue trasladado a Isidoro de María 1588.

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