Peñarol incorporó un refuerzo de jerarquía y puede perder a un delantero

Germán Pezzella estuvo este domingo en la Tribuna Henderson viendo el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura.

El futbolista de 35 años tuvo este lunes una jornada intensa: tras estampar la firma junto a los directivos del club, se trasladó hasta el Los Aromos para realizar su primera sesión de entrenamiento a la par del plantel principal.

Su llegada busca aportar solvencia, voz de mando y jerarquía internacional a la zona defensiva del equipo en una etapa decisiva de la temporada.

La incorporación de Pezzella, de extensa trayectoria en clubes como River Plate, Betis y Fiorentina -en donde fue compañero de Maximiliano Olivera y de Sebastián Cristóforo-, genera una enorme expectativa entre los hinchas mirasoles.

Con su incorporación ya oficializada, el cuerpo técnico de Diego Aguirre evaluará su condición física para determinar su pronta inclusión en las próximas convocatorias oficiales.

Talleres viene por Angulo

Talleres de Córdoba decidió repescar a Luis Angulo y hacer uso de la cláusula prevista en el contrato de préstamo que tiene en Peñarol.

El club argentino deberá abonar aproximadamente 125.000 dólares, correspondientes a la mitad del cargo del cesión que el conjunto aurinegro había acordado para contar con el extremo colombiano hasta fin de año. Peñarol aceptará la salida de Angulo si se cumpla con el pago establecido contractualmente.

Angulo llegó a Peñarol a comienzos de año y, durante su estadía, disputó 23 partidos y convirtió cuatro goles. Comenzó con mucha participación e incidencia directa en el goleo mirasol, pero luego perdió terreno en el equipo titular.

El colombiano, que fue pedido por Talleres a raíz de la lesión de Diego Valoyes, podría haber disputado el domingo ante Nacional sus últimos minutos con la camiseta aurinegra.

El préstamo con Peñarol estaba previsto hasta diciembre, pero la cláusula de repesca permite a Talleres interrumpirlo antes de tiempo mediante el pago establecido. Si el club argentino no concreta ese desembolso, el futbolista continuará en el conjunto aurinegro hasta el final de la cesión.