Gobierno mantiene el precio de los combustibles

*nafta Súper 95 seguirá en $ 88,67 el litro como precio máximo de venta al público.

*gasoil 50S se mantendrá en $ 58,68 por litro.

*supergás se mantendrá en $ 93,56. De esta manera, la garrafa de 13 kilogramos seguirá costando unos $ 1.200.

Suavizar el precio

La semana pasada, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, informó que el Gobierno tratará de “suavizar” una suba que, según los precios de referencia, en el caso del gasoil, debería rondar el 25%.

“Si el petróleo se consolida en tasas elevadas, no vamos a poder sostener estos precios por mucho tiempo", explicó a la salida de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, donde el Senado comenzó el tratamiento a Rendición de Cuentas.

Ursea recomienda suba

La Ursea publicó el pasado jueves su informe mensual de referencia de los precios de paridad de importación (PPI) y el precio de venta al público (PVP) de los combustibles para setiembre.

De acuerdo con el documento, los incrementos fueron moderados en las naftas, pero mucho más pronunciados en el gasoil y los fueloils. A partir de estos valores y otros componentes que integran el precio final, las referencias para setiembre marcan subas para los combustibles líquidos.