Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad incidentes | Campeón del Siglo | video

Enfrentamiento clásico

El inédito video del Ministerio del Interior sobre los incidentes en el Campeón del Siglo

La filmación aérea del estadio Campeón de Siglo muestra detalles de los incidentes entre la barra de Peñarol y los efectivos de la Guardia Republicana.

Incidentes entre la barra de Peñarol y la Policía.

Incidentes entre la barra de Peñarol y la Policía.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Un video al que accedió Tarde de Fútbol (de Caras y Caretas TV) muestra en detalle de los incidentes entre la barra de Peñarol y los efectivos de la Guardia Republicana ocurrido el pasado domingo en el estadio Campeón del Siglo, apenas terminó el clásico ante Nacional.

En las imágenes que fueron registradas por un dron de la Policía, se observa que los disturbios se iniciaron cuando un grupo de hinchas carboneros se enfrentaron un grupo de policías ingresó al estadio en la separación de las tribunas Cataldi y Henderson y fueron recibidos con proyectiles.

Pero los incidentes fueron de menor a mayor, cuando la Policía pretendió ingresar a la Cataldi, donde se nuclea la barra de Peñarol.

Según explicó el jefe del operativo, que en este caso fue el director de la Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, los parciales aurinegros se pusieron más "hostiles" cuando los funcionarios policiales ingresaron a la tribuna popular con el objetivo de inspeccionar una pieza oculta en la zona de los baños, en el que los hinchas sacaron banderas y pirotecnia que fue utilizada para agredir a las fuerzas de seguridad.

La pieza oculta en la Cataldi detectada por la Policía

El video muestra el momento en el que algunos hinchas de Peñarol entraban y salían del cubículo secreto, en el que posteriormente la Policía ingresó y allí encontró banderas, pirotecnia y otros elementos prohibidos.

La pieza detectada es un antiguo baño que fue cerrado con una pared de bloques y quedó como un espacio ciego detrás de una pared. Según Clavijo, el acceso se realizó mediante un boquete que no era visible durante las inspecciones previas porque la pared aparentaba ser común.

Tras inspeccionar el cubículo secreto, la Policía Científica relevó huellas dactilares del lugar y de los objetos que quedaron tirados allí. Por el momento, hay solo una persona identificada por la pieza irregular detectada debajo de la Cataldi.

En tanto, como resultado final del operativo de seguridad desarrollado en el clásico, cinco personas fueron detenidas y cuatro policías resultaron con lesiones leves durante el enfrentamiento con la barra de Peñarol.

La investigación continúa para determinar cómo se construyó el escondite y las responsabilidades por los incidentes.

Temas

Te puede interesar