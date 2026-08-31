El inédito video del Ministerio del Interior sobre los incidentes en el Campeón del Siglo

Según explicó el jefe del operativo, que en este caso fue el director de la Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, los parciales aurinegros se pusieron más "hostiles" cuando los funcionarios policiales ingresaron a la tribuna popular con el objetivo de inspeccionar una pieza oculta en la zona de los baños, en el que los hinchas sacaron banderas y pirotecnia que fue utilizada para agredir a las fuerzas de seguridad.

La pieza oculta en la Cataldi detectada por la Policía

El video muestra el momento en el que algunos hinchas de Peñarol entraban y salían del cubículo secreto, en el que posteriormente la Policía ingresó y allí encontró banderas, pirotecnia y otros elementos prohibidos.

La pieza detectada es un antiguo baño que fue cerrado con una pared de bloques y quedó como un espacio ciego detrás de una pared. Según Clavijo, el acceso se realizó mediante un boquete que no era visible durante las inspecciones previas porque la pared aparentaba ser común.

Tras inspeccionar el cubículo secreto, la Policía Científica relevó huellas dactilares del lugar y de los objetos que quedaron tirados allí. Por el momento, hay solo una persona identificada por la pieza irregular detectada debajo de la Cataldi.

En tanto, como resultado final del operativo de seguridad desarrollado en el clásico, cinco personas fueron detenidas y cuatro policías resultaron con lesiones leves durante el enfrentamiento con la barra de Peñarol.

La investigación continúa para determinar cómo se construyó el escondite y las responsabilidades por los incidentes.