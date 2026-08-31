¿Y esto?: Trump dice que no hay razón para usar armas nucleares contra Irán

Oleadas de ataques

Irán y EEUU intercambiaron varias oleadas de ataques en julio, menos de tres semanas después de que sus respectivos presidentes firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.

El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y a Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.

Por su parte, Washington debía levantar su bloqueo naval contra Irán en un plazo de 30 días, así como retirar sus efectivos desplegados en las proximidades del país persa una vez firmado el convenio definitivo, cuya negociación no debería exceder los 60 días.

Este plazo expiró sin que Washington y Teherán hayan acordado los términos de un nuevo pacto para poner fin al conflicto.

Amenaza a Irán

El 19 de agosto, Trump amenazó a Irán con "una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes"; también advirtió que cualquier país cuyas empresas o entidades gubernamentales brinden apoyo a Teherán enfrentará duras consecuencias económicas.

La Cancillería iraní calificó las sanciones anunciadas por EEUU de "terrorismo económico" y las calificó como "un crimen contra la humanidad".

(Sputnik)