Aprobación de la gestión de Orsi presenta leve recuperación, según encuesta Factum

En el Frente Amplio

Entre votantes del Frente Amplio (FA) la evolución de la aprobación muestra, tras el proceso de caída sostenido durante 2025 y comienzos de este año y la fuerte caída entre el 2º y 3º bimestre, una recuperación en el 4º bimestre: la aprobación entre este grupo pasa de 52% a 56% (+4), mientras la desaprobación cede de 23% a 19% (-4). Es, dentro de los distintos segmentos, el que explica en mayor medida el repunte del dato total.

Entre los votantes de los partidos que conformaron la Coalición Republicana (CR) la situación es distinta: el nivel de aprobación se mantiene prácticamente sin cambios, en 2%, el "ni aprueba ni desaprueba" baja un punto (12% a 11%) y la desaprobación sube un punto (86% a 87%). Es decir, entre este electorado no hay señales de recuperación; la desaprobación permanece en el nivel más alto de la serie y continúa, en los hechos, estable en su piso.

Repunte del FA

El contraste entre ambos electorados es relevante para interpretar el dato agregado: la leve mejora del 4º bimestre se explica casi enteramente por un parcial repunte entre los votantes del FA, que venían de registros bajos de aprobación dentro de su propio electorado, mientras que entre los votantes de la CR la desaprobación continúa en su nivel históricamente más alto desde que asumió el gobierno.