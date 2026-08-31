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Política

mirando al gobierno

Aprobación de la gestión de Orsi presenta leve recuperación, según encuesta Factum

Según el sondeo la evolución de la aprobación del presidente muestra una leve recuperación de 2 puntos luego de una caída acumulada de 13 puntos.

Orsi mejora.

Orsi mejora.

 Gastón Britos / FocoUy
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Nueva encuesta, esta vez de la consultora Factum, revela que la desaprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi se ubica en el 55% mientras que la aprobación se encuentra en 26%. Hay un 19% de ciudadanos que no aprueba ni desaprueba. El saldo de aprobación del mandatario es negativo (-29%).

De acuerdo con el sondeo, dado a conocer este lunes por VTV Noticias, la evolución de la aprobación del presidente muestra una leve recuperación de 2 puntos entre la medición del 3º bimestre y la del 4º bimestre de este año, luego de una caída acumulada de 13 puntos entre el 1º y el 3º bimestre.

Agrega que es la primera medición del año en la que la aprobación no retrocede, aunque la magnitud del movimiento —y el hecho de que se mantenga dentro del margen de error— aconseja hablar de una detención de la caída antes que de un cambio de tendencia.

En el Frente Amplio

Entre votantes del Frente Amplio (FA) la evolución de la aprobación muestra, tras el proceso de caída sostenido durante 2025 y comienzos de este año y la fuerte caída entre el 2º y 3º bimestre, una recuperación en el 4º bimestre: la aprobación entre este grupo pasa de 52% a 56% (+4), mientras la desaprobación cede de 23% a 19% (-4). Es, dentro de los distintos segmentos, el que explica en mayor medida el repunte del dato total.

Entre los votantes de los partidos que conformaron la Coalición Republicana (CR) la situación es distinta: el nivel de aprobación se mantiene prácticamente sin cambios, en 2%, el "ni aprueba ni desaprueba" baja un punto (12% a 11%) y la desaprobación sube un punto (86% a 87%). Es decir, entre este electorado no hay señales de recuperación; la desaprobación permanece en el nivel más alto de la serie y continúa, en los hechos, estable en su piso.

Repunte del FA

El contraste entre ambos electorados es relevante para interpretar el dato agregado: la leve mejora del 4º bimestre se explica casi enteramente por un parcial repunte entre los votantes del FA, que venían de registros bajos de aprobación dentro de su propio electorado, mientras que entre los votantes de la CR la desaprobación continúa en su nivel históricamente más alto desde que asumió el gobierno.

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