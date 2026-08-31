Hombre de 37 años fue condenado por "agravio" a la Policía durante el operativo del clásico

Asimismo, se ordenó realizar los trámites correspondientes ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para su inclusión en el registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos públicos deportivos (lista negra).

Medidas dispuestas para el hombre que agravió a la Policía

* La obligación de residir en un lugar determinado donde sea posible la supervisión por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama).

* La sujeción a la orientación y vigilancia de la referida dirección.

* Presentación una vez por semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio.

* La obligación de prestar servicios comunitarios de 2 horas semanales por el lapso de la pena.

* La prohibición de concurrir a estadios de fútbol durante el lapso de la pena.

* La obligación de mantenerse en la seccional policial de su domicilio cuando juegue Peñarol, durante todo el partido. Todos con descuento de la detención cumplida.

* En paralelo, durante el operativo fueron identificadas otras personas por hechos vinculados a la presencia de banderas y elementos de pirotecnia dentro de un recinto especialmente acondicionado en el estadio.

* La Dirección General de Seguridad en el Deporte continúa con la investigación. Los equipos trabajan en el análisis de registros fílmicos y otros elementos obtenidos durante el operativo, con el objetivo de identificar a las personas que pudieran estar vinculadas a los hechos registrados durante el encuentro.