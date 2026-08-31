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Sociedad Policía | hombre | clásico

Campeón del Siglo

Hombre de 37 años fue condenado por "agravio" a la Policía durante el operativo del clásico

La Justicia condenó al hombre de 37 años como autor penalmente responsable de un delito de agravio a la autoridad policial agravado, con una pena de siete meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba.

Hincha de Peñarol fue condenado por agraviar a la Policía.

Hincha de Peñarol fue condenado por agraviar a la Policía.

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Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 37 años fue condenado a siete meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba, por un delito de agravio a la autoridad policial agravado, mientras que un adolescente de 17 años fue entregado a un adulto responsable, y tres personas permanecen detenidas, tras el encuentro clásico entre el Peñarol y Nacional.

La condena de la Justicia

La Fiscalía de Flagrancia de 7º Turno dispuso la conducción del hombre (uno de los detenidos en el operativo clásico) a sede judicial; y tras la audiencia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 41º Turno condenó al hombre de 37 años como autor penalmente responsable de un delito de agravio a la autoridad policial agravado.

La pena establecida fue de siete meses de prisión, la que será sustituida por un régimen de libertad a prueba.

Asimismo, se ordenó realizar los trámites correspondientes ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para su inclusión en el registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos públicos deportivos (lista negra).

Medidas dispuestas para el hombre que agravió a la Policía

* La obligación de residir en un lugar determinado donde sea posible la supervisión por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama).

* La sujeción a la orientación y vigilancia de la referida dirección.

* Presentación una vez por semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio.

* La obligación de prestar servicios comunitarios de 2 horas semanales por el lapso de la pena.

* La prohibición de concurrir a estadios de fútbol durante el lapso de la pena.

* La obligación de mantenerse en la seccional policial de su domicilio cuando juegue Peñarol, durante todo el partido. Todos con descuento de la detención cumplida.

* En paralelo, durante el operativo fueron identificadas otras personas por hechos vinculados a la presencia de banderas y elementos de pirotecnia dentro de un recinto especialmente acondicionado en el estadio.

* La Dirección General de Seguridad en el Deporte continúa con la investigación. Los equipos trabajan en el análisis de registros fílmicos y otros elementos obtenidos durante el operativo, con el objetivo de identificar a las personas que pudieran estar vinculadas a los hechos registrados durante el encuentro.

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