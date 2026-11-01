La organización del viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay habilitará el próximo martes 3 de noviembre una nueva tanda de entradas gratuitas para participar en dos de las actividades previstas durante la visita del pontífice. Los accesos podrán gestionarse a partir de las 8:00, luego de que las localidades correspondientes a la primera etapa de inscripción se agotaran en pocas horas.
Nueva instancia de inscripción
Papa León XIV en Uruguay: el martes se habilitará una nueva tanda de entradas gratuitas
Los accesos estarán disponibles desde las 8:00 para las actividades previstas en Montevideo y Florida. En Paysandú aún quedan entradas para el encuentro del sábado 7 de noviembre.