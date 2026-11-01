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Sociedad Montevideo |

Nueva instancia de inscripción

Papa León XIV en Uruguay: el martes se habilitará una nueva tanda de entradas gratuitas

Los accesos estarán disponibles desde las 8:00 para las actividades previstas en Montevideo y Florida. En Paysandú aún quedan entradas para el encuentro del sábado 7 de noviembre.

Papa León XIV

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Por Redacción de Caras y Caretas

La organización del viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay habilitará el próximo martes 3 de noviembre una nueva tanda de entradas gratuitas para participar en dos de las actividades previstas durante la visita del pontífice. Los accesos podrán gestionarse a partir de las 8:00, luego de que las localidades correspondientes a la primera etapa de inscripción se agotaran en pocas horas.

La nueva disponibilidad comprende los encuentros programados para el sábado 7 de noviembre en el Estadio Centenario, en Montevideo, y para el domingo 8 en la ciudad de Florida, donde se celebrará una santa misa.

La demanda registrada en la primera instancia de distribución llevó a la organización a disponer una nueva partida de entradas, con el objetivo de ampliar las posibilidades de participación de quienes deseen acompañar las actividades del papa en el país.

En tanto, para el encuentro previsto en Paysandú durante la mañana del sábado 7 todavía quedan accesos disponibles.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para las distintas actividades son gratuitas y se pueden gestionar a través del sitio web oficial de la visita apostólica: www.papaleonuruguay.uy.

La nueva tanda estará habilitada desde las 8:00 del martes y corresponde exclusivamente a los eventos del Estadio Centenario y de Florida.

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