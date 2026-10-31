Paysandú se prepara para el "efecto León XIV": 50 mil visitantes y la frontera en alerta

En ese marco, funcionarios de la Intendencia de Paysandú visitaron Concepción del Uruguay para explicar la organización del evento y las recomendaciones a los viajeros. El director de Turismo, Diego Torres, y el director de Tránsito, Gastón Berreta, fueron recibidos por la directora de Turismo local, María Laura Saad, quien destacó los vínculos históricos, culturales y sociales entre ambas ciudades y adelantó que el municipio colaborará con la difusión de la información.

Registro previo y acceso a Paysandú

El ingreso al predio será libre y gratuito, pero requerirá un registro digital previo en la plataforma oficial del evento. El acceso se habilitará entre las 5 y las 8 de la mañana del sábado, y la ubicación será por orden de llegada.

Documentación y rutas

Para realizar el trámite migratorio será indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad físico vigente o el pasaporte válido. Quienes viajen con menores deberán llevar además las autorizaciones legales correspondientes.

Ante el incremento proyectado del tránsito vehicular, las autoridades recomendaron planificar el traslado con antelación. La vía principal es el puente internacional General Artigas, que une Colón con Paysandú. Como alternativas se indicaron el puente General San Martín, entre Gualeguaychú y Fray Bentos, y la represa de Salto Grande, entre Concordia y Salto.

Para quienes no crucen, el municipio de Colón habilitará el espacio comunitario “Fe Conectada”, en el Centro para el Desarrollo de Colón, donde la ceremonia se transmitirá en vivo desde las 9.

Una prueba para la ciudad

El desafío para Paysandú no se agota en la misa. Recibir en pocas horas a una cantidad de personas que supera con holgura su movimiento habitual exigirá respuestas en tránsito, seguridad, sanidad, hospedaje y servicios, y también abrirá una oportunidad turística y comercial para una ciudad de frontera.

La visita incluye además una reunión con el presidente Yamandú Orsi y un encuentro con la realidad social del barrio Casavalle, en Montevideo. El momento central será el domingo 8, en Florida, con la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, tras lo cual el Papa partirá hacia Argentina.