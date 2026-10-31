Paysandú se prepara para el "efecto León XIV": 50 mil visitantes y la frontera en alerta

Paysandú recibirá el sábado 7 de noviembre al papa León XIV con una misa campestre a las 10 en el Parque París Londres, y las autoridades estiman que más de 50 mil personas llegarán a la ciudad para participar. Ante la magnitud de la convocatoria, los gobiernos de Uruguay y de la provincia argentina de Entre Ríos coordinan un dispositivo conjunto de logística, circulación vial y control migratorio para ordenar el flujo de visitantes que cruzarán la frontera.
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León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre, en el primer tramo de una gira que seguirá por Argentina y Perú. Según la agenda oficial divulgada por Cancillería, el sábado 7 el pontífice viajará a Paysandú. El país no recibía a un Papa desde Juan Pablo II, en 1987 y 1988, y es hoy el más laico de América Latina.
Gestiones bilaterales por visita del Papa
Desde el Gobierno de Entre Ríos explicaron que las gestiones con las autoridades turísticas y de frontera uruguayas buscan “dinamizar el tránsito fronterizo” en los pasos internacionales y brindar asistencia informativa a los fieles de la provincia que prevean asistir.
En ese marco, funcionarios de la Intendencia de Paysandú visitaron Concepción del Uruguay para explicar la organización del evento y las recomendaciones a los viajeros. El director de Turismo, Diego Torres, y el director de Tránsito, Gastón Berreta, fueron recibidos por la directora de Turismo local, María Laura Saad, quien destacó los vínculos históricos, culturales y sociales entre ambas ciudades y adelantó que el municipio colaborará con la difusión de la información.
Registro previo y acceso a Paysandú
El ingreso al predio será libre y gratuito, pero requerirá un registro digital previo en la plataforma oficial del evento. El acceso se habilitará entre las 5 y las 8 de la mañana del sábado, y la ubicación será por orden de llegada.
Documentación y rutas
Para realizar el trámite migratorio será indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad físico vigente o el pasaporte válido. Quienes viajen con menores deberán llevar además las autorizaciones legales correspondientes.
Ante el incremento proyectado del tránsito vehicular, las autoridades recomendaron planificar el traslado con antelación. La vía principal es el puente internacional General Artigas, que une Colón con Paysandú. Como alternativas se indicaron el puente General San Martín, entre Gualeguaychú y Fray Bentos, y la represa de Salto Grande, entre Concordia y Salto.
Para quienes no crucen, el municipio de Colón habilitará el espacio comunitario “Fe Conectada”, en el Centro para el Desarrollo de Colón, donde la ceremonia se transmitirá en vivo desde las 9.
Una prueba para la ciudad
El desafío para Paysandú no se agota en la misa. Recibir en pocas horas a una cantidad de personas que supera con holgura su movimiento habitual exigirá respuestas en tránsito, seguridad, sanidad, hospedaje y servicios, y también abrirá una oportunidad turística y comercial para una ciudad de frontera.
La visita incluye además una reunión con el presidente Yamandú Orsi y un encuentro con la realidad social del barrio Casavalle, en Montevideo. El momento central será el domingo 8, en Florida, con la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, tras lo cual el Papa partirá hacia Argentina.