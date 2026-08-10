A la filtración del bochornoso episodio de la participación de Uruguay en la reunión organizada por Marco Rubio, el secretario de Estado ultragusano de los Estados Unidos, nuestro canciller, Mario Lubetkin, respondió oscuramente afirmando que Uruguay había participado con un funcionario de segunda línea, cuando, de hecho, había concurrido el embajador uruguayo en EEUU, la primera figura de Uruguay en ese país, con bandera y todo, y además sugiriendo que la convocatoria había sido engañosa, cuando su propósito ya había sido revelado en los principales medios del mundo e, incluso, en la prensa local. Aquella filtración original provenía de un artículo del El País de Madrid.
Incomprensible
Too much
A la filtración del pasado miércoles 29 de julio en el diario estadounidense The New York Times sobre las conversaciones de Uruguay y Estados Unidos para recibir deportaciones, Lubetkin respondió indignado que no había tales negociaciones