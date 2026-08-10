Con los legisladores del Frente Amplio molestos porque el canciller no les había informado del documento, ni siquiera en la reunión que mantuvo el viernes con los integrantes oficialista de las comisiones de asuntos internacionales del Parlamento —esto lo afirma La Diaria, y El Observador, que, al margen, cita textuales del coordinador de bancada del Frente Amplio, Carlos Varela, en Legítima Mañana, sin mencionar el nombre de Varela ni el programa donde hizo las declaraciones— y el trascendido de las fuentes tan superinformadas del Gobierno que no entienden por qué Lubetkin sigue conversando, pero sí saben con la certeza propia de los decisores que “el acuerdo no se concretará”, nos queda preguntarnos a quién responde la política exterior del polémico canciller, ahora que la fuerza política, los legisladores, y las encumbradas y poderosas fuentes del Gobierno parecen no entender su agenda ni sus derivas.

La respuesta más natural e institucional a esta interrogante es que la política exterior tiene el respaldo y el comando expreso del presidente. El presidente, aunque al Frente no le guste; el presidente, aunque otras fuentes del Gobierno se solivianten; el presidente, aunque los legisladores se muestren molestos y desconcertados. El presidente, como debe ser, en un país como el nuestro. Esa certeza, que a mí me acompaña hace varios meses, disculpa al canciller, pero pone a la izquierda, nos pone a todos delante de otro asunto de mayor envergadura que las fallas de comunicación o los problemas de gestión política: no vale hacerse los desentendidos.