La formación docente busca rango universitario: la propuesta para crear la UNED

UNED y formación permanente

Para la consejera, la creación de la UNED debe estar acompañada por una política de formación permanente. En ese sentido, destacó los cursos que se vienen desarrollando para docentes sobre distintas áreas, entre ellas ampliación del tiempo educativo, protección de trayectorias, educación sexual integral y educación en contextos de encierro.

“Esta administración importa la formación inicial, por eso queremos a nivel universitario y además la formación de todos los trabajadores”, sostuvo.

Profesionalización

Pallas también planteó que la profesionalización debe contemplar la realidad de los docentes de Educación Media que ejercen desde hace años sin contar con un título docente. Según explicó, se trata de personas que en muchos casos poseen formación vinculada con la asignatura que enseñan y acumulan una extensa trayectoria en las aulas.

Como ejemplo mencionó el caso de un docente de Matemáticas que lleva 15 años ejerciendo y cuenta con formación parcial vinculada a esa disciplina. La propuesta que analiza el Codicen contempla mecanismos de acreditación y validación para quienes cumplan determinadas condiciones.

Experiencia docente

Entre los requisitos considerados se encuentra contar con al menos media carrera vinculada a la asignatura que se dicta, ocho años de experiencia docente y una evaluación favorable de un inspector. A esto se sumaría la acreditación de conocimientos disciplinares, formación pedagógica y aprendizajes adquiridos a través de la experiencia.

Pallas aclaró que el mecanismo todavía se encuentra en elaboración. El Codicen creó el 16 de junio una comisión encargada de estudiar la validación de créditos y avanzar en una propuesta que deberá ser analizada posteriormente en los ámbitos correspondientes.

La discusión sobre la UNED, por tanto, no se limita a la obtención de un título. Para Pallas, implica definir qué lugar ocupa la formación de quienes enseñan y qué reconocimiento institucional debe tener la educación como campo de conocimiento, investigación y desarrollo profesional.