Forlán dejó la puerta abierta para un posible regreso de Suárez a la selección uruguaya

La capacidad goleadora de Uruguay y posible regreso de Luis Suárez

Pensando en lo que serán los amistosos del mes de setiembre, dónde Forlán debutará al frente de la selección uruguaya, reveló en la conferencia de prensa que no habló hasta el momento con ninguno de los futbolistas. Sin embargo, destacó que "siendo uruguayos, todos son seleccionables, tanto en el fútbol local como en el exterior".

Uno de los temas que no faltó en la conferencia de prensa, fue una posible convocatoria de Luis Suárez para que vuelva a vestir la celeste. Sobre esto, Forlán manifestó tener "un cariño enorme" por el goleador.

El nuevo entrenador de la selección uruguaya dejó la puerta entreabierta para un regreso del goleador histórico a la selección. "Es seleccionable, y siendo un jugador con mucha experiencia y jerarquía, además de gol, ¿por qué no? Nadie va a discutir lo que es Luis. Bienvenido sea".

Durante la conferencia de prensa, Forlán descartó estar preocupado por la capacidad goleadora de la selección mayor. "Tenemos buenos delanteros y jugadores de tres cuartos de cancha para adelante. En la 20 hay jugadores que nos damos cuenta que tienen facilidad para generar goles o que los goleros hagan buenas atajadas", aseguró.

Su llegada a la selección mayor

Pese a asumir como el entrenador de la selección uruguaya sub 20, Diego Forlán se hará cargo de los amistosos de la selección mayor hasta las elecciones en la AUF del próximo año. "Con la mayor se da esta instancia de ser interino, me plantearon la posibilidad y para mí es un también es un privilegio enorme poder hacerlo", sostuvo.

"Cuando dirigí tanto a Atenas como a Peñarol, fueron momentos que disfruté mucho, pero también la vida que estaba teniendo. Pero vino el llamado y ahí fue donde el proyecto que veía difícil que llegara, apareció. Me llamaron, estaba en casa viendo un partido del Mundial e inmediatamente dije que sí, no lo dudé", recordó.