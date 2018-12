Trabajadoras sexuales denunciaron amenazas y extorsiones de sus empleadores

“Si vas a ese seminario en el Pit-Cnt no vuelvas porque acá no trabajas más”. Al menos a cuatro trabajadoras sexuales que participaron del Primer Seminario sobre Prostitución y Trabajo Sexual en Uruguay, sus empleadores dueños de las whiskerías les dijeron palabras como estas. Para muchas trabajadoras sexuales, las amenazas y extorsiones no son infrecuentes, sino por el contrario, moneda corriente. Por ésta y muchas otras razones resultaba especialmente importante la concreción de este primer encuentro en la sede del Pit.Cnt la pasada semana, con la participación del Estado y las trabajadoras sexuales. “Fue un hito porque después de muchos años las trabajadoras sexuales volvimos a la casa de los trabajadores” señaló Karina Núñez. El Primer Seminario sobre Prostitución y Trabajo Sexual en Uruguay se denominó “Doctora Diana González Perrett”, una reconocida defensora de las víctimas de explotación, trata y cuyo trabajo se ha caracterizado por estar presente en territorio, acercarse a dialogar con trabajadoras sexuales en rutas y caminos a lo largo y ancho del país. “Teníamos que hacerle este homenaje en vida, ahora mismo y no después, ella es una mujer increíble, trabajó con muchas de las mujeres que participaron de este seminario y quiero destacar especialmente que ha hecho muchísimo por nosotras a pesar que ella es abolicionista del trabajo sexual y eso no le impidió defender nuestros derechos y ayudarnos a nosotras como ciudadanas”, explicó Núñez.

El encuentro contó con la participación de 42 trabajadoras provenientes de 14 departamentos. Uno de los énfasis del seminario estuvo en la difusión de los derechos y la normativa existente que refiere al trabajo sexual. Según explicó Núñez, la información es fundamental para que las trabajadoras comiencen a comprender sus derechos. “Algunas compañeras ni siquiera sabían lo que era el Fonasa” aseguró. Núñez reconoció que “la construcción social es muy distinta a lo que era unos años atrás, hay mucha gente que entiende y asume que las trabajadoras sexuales tenemos derechos y merecemos ser reconocidas como trabajadoras”. En este sentido, el responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, Nelson Villarreal Durán expuso elementos sobre la construcción de derechos de personas en situación de vulnerabilidad y su dignidad. También se refirió a la tensión entre el abolicionismo y la regulación para la protección, como a la importancia de escuchar al colectivo.

En relación a la vulneración de derechos que sufren las trabajadoras sexuales, Núñez reconoció que, en la actualidad, “es algo que se puede ver en muchos otros ámbitos” puntualizó. “Cualquier trabajador que dependa de un salario hoy la está pasando mal y nosotras no escapamos a esa realidad” acotó. Asimismo, evaluó como “histórico” el hecho que la central sindical apoye a las trabajadoras sexuales en este proceso de organización “y esté contribuyendo, poniendo el hombro para la construcción de este camino, que es un puntapié inicial, porque acá no termina nada sino que por el contrario acá comienza la historia”.

Las trabajadoras sexuales tienen previsto volver a reunirse la primera semana de enero en San Gregorio de Polanco y en la segunda semana de febrero en Paso de los Toros. Serán dos instancias regionales con la participación de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad Sexual del Pit-Cnt. Según explicó Núñez, es necesario ir aprendiendo el funcionamiento orgánico, el trabajo de las comisiones “y todo lo que implica la construcción del camino para que seamos un sindicato”.