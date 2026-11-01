Danubio perdió ante Nacional y descendió a la Segunda División Profesional

Danubio cayó en su casa con Nacional, sellando así su descenso a la Segunda División Profesional, mientras que el bolso logró el respiro que necesitaba para seguir manteniendo la esperanza, lejana es cierto, de estar entre los que definen el Torneo Clausura.
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Con este resultado, Nacional llegó a 26 puntos en el Torneo Clausura, a uno de Liverpool y dos menos que Montevideo City Torque; quedó a cuatro de Peñarol en la tabla Anual cuando todavía falltan disputar seis puntos.
A los 22 minutos de juego Maxi Gómez puso el 1 a 0 para el bolso, pero la alegría no duró mucho ya que 10 minutos después Enzo Cabrera empató para el franjeado.
En el segundo tiempo, a los 88 minutos, Maxi Gómez volvió a convertir, dándole asi el triunfo a Nacional, que ahora respira y espera.
Danubio, por su parte, descendió a la Segunda Divisional profesional, donde deberá jugar el año que viene con el objetivo de regresar a la A.
DANUBIO:
Mauro Goicoechea, Juan Mateo Rinaldi, Mauro Brasil, Gonzalo Rodríguez, Leandro Sosa Otermin, Juan Andrés Millán Santarcieri, Iván Rossi, Bautista Pereira, Mateo Peralta, Bautista Tomatis y Enzo Cabrera.
DT: Leonel Rocco
NACIONAL:
Alexis Martín Arias, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo Quesada, Gastón Martirena, Lucas Guzmán Rodríguez, Santiago Silva, Rubén Botta, Camilo Cándido, Tiziano Correa y Maximiliano Gómez.
DT: Daniel Carreño.
Cancha: Jardines del Hipódromo