Nueve muertos al caer avión civil en Miami; "cayó como un misil", dicen testigos

El avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Delaware, según registros de la Administración Federal de Aviación (FAA), y aparece en internet como disponible para vuelos chárter.

Avión reporta hielo

Minutos antes del accidente, el piloto del avión reportó acumulación de hielo en la aeronave, una temperatura exterior de -47 °C y turbulencia moderada que hacía que el avión se sacudiera hasta 213 metros, según una grabación de las comunicaciones por radio del control de tráfico aéreo captada por LiveATC.net.

“Tenemos una capa ligera de hielo transparente que es manejable y turbulencia moderada”, comunicó el piloto por radio al Centro de Control de Tráfico de Rutas Aéreas de Miami.

Pero instantes después, tras reportar que habían comenzado las precipitaciones y solicitar ascender, declaró una emergencia.

“Estamos descendiendo a 8.000 —mayday, mayday—, estamos descendiendo 10.000 pies por minuto”, dijo el piloto. “Estamos en una condición de exceso de velocidad, descendiendo 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

#AHORA | Las imágenes muestran la magnitud de los daños tras el accidente de un avión privado ocurrido cerca de West Palm Beach, Florida. Nueve personas murieron en el siniestro. pic.twitter.com/SI9x3qTSgC — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) November 1, 2026

Como un misil

“Parecía un misil cayendo”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sobre el accidente.

No hay reportes de que alguna persona en tierra haya muerto, pero el accidente sí dejó una amplia zona cubierta de escombros, indicó el gobernador. Unas 600 personas necesitan alojamiento debido al accidente, informó un funcionario del condado.

El avión descendió 27.000 pies (unos 8.229 metros aproximadamente) en el transcurso de un minuto, justo antes de que se interrumpieran los datos de seguimiento del vuelo, según muestra el sitio web ADS-B Exchange.

El pavimento quedó deformado en el lugar donde el avión se estrelló y abrió un cráter, según mostró un video de WPBF, afiliada de CNN.

“Escuché y sentí el estruendo”, dijo Andrew Mannino a CNN. “La electricidad se cortó inmediatamente y todavía no ha regresado”.

Comentó que olió el humo y “vio una gran nube negra extenderse por el aire”.

El accidente es el segundo más mortífero en Estados Unidos este año, según registros de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, después del accidente de un avión de paracaidismo ocurrido en junio en Butler, Missouri, que dejó 12 muertos.

(Con información de CNN)