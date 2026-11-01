Comienzan este lunes las restricciones de movilidad en Montevideo por la visita de León XIV

Los principales puntos afectados serán la rambla, el Centro, Ciudad Vieja, Casavalle, La Blanqueada, Parque Batlle y Pocitos. Algunas restricciones estarán vigentes desde el lunes 2 de noviembre y otras comenzarán el viernes, cuando León XIV arribe al aeropuerto Internacional de Carrasco, sobre las 16:30. La comitiva llegará a Montevideo a través de avenida de las Américas, y una vez en la ciudad tomará por Rafael Barradas, la rambla por la senda sur, Paraguay y 18 de Julio, hasta plaza Independencia.

Por esa razón, entre las 15:00 y las 19:00, aproximadamente, la rambla estará cortada hacia el este desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas. En sentido hacia el Centro, el corte se extenderá desde Carlos María Morales hasta Paraguay. La recomendación de la intendencia, para quienes deban trasladarse hacia el este, es utilizar avenida Rivera o avenida Italia.

Agenda del Papa completa

Acerca de las actividades del Papa, el cardenal Sturla dijo que el primer discurso y contacto con la ciudadanía, tendrá lugar en Plaza Independencia sobre las 18 horas del viernes. Posteriormente, se trasladará al Cabildo de Montevideo, donde se le entregará las llaves de la ciudad. De allí cruzará a la Catedral para una reunión reservada.

Para esa instancia, Ciudad Vieja quedará cerrada a la circulación en el área comprendida entre las calles Treinta y Tres y Paraguay, y entre 25 de Mayo y la rambla. Las líneas de transporte público circularán por las calles paralelas ubicadas al norte de 18 de Julio.

Habrá también restricciones en los alrededores de la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el pontífice durante su estadía. Después de las 19:00 quedará cortada la circulación en bulevar Artigas, entre Charrúa y Chaná, en sentido hacia el norte. El tránsito será desviado por avenida Luis Ponce.

Actividad del sábado

El sábado habrá restricciones en Casavalle, la Universidad Católica del Uruguay y el estadio Centenario

La actividad en Casavalle está prevista para la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

La restricción también modifica los recorridos de varias líneas de ómnibus. En sentido hacia el Centro, las líneas 149 y 158 desviarán por avenida San Martín, Orsini Bertani, Enrique Claveaux, Víctor Escardó y Anaya, Justo Montes Pareja, Benigno Varela Fuentes, Orsini Bertani y nuevamente avenida San Martín. Por su parte, las líneas 328 y 396 circularán por Martirené, Leandro Gómez y San Martín.

Más tarde, el papa visitará la sede de la UCU. Para esa actividad se cortará la circulación en 8 de Octubre, entre bulevar Artigas y avenida Centenario, desde las 17:00.

El cierre de la jornada será en el estadio Centenario, donde León XIV encabezará una vigilia de oración a partir de las 19:00.

Ante la cantidad de actividades previstas y los desplazamientos entre distintos puntos de Montevideo, la Intendencia recomendó evitar durante la tarde del viernes las zonas de la rambla, el Centro y Ciudad Vieja.

Satisfacción de Lubetkin

Por su parte, el canciller Mario Lubetkin aseguró que está todo preparado para recibir al papa León XIV. "Cuando llegue el avión desde Roma va a empezar un momento bien importante para nosotros, para nuestra propia historia, por lo que significa la visita de un papa a Uruguay", afirmó.

Sostuvo que la agenda está confirmada y que el pontífice cumplirá con todas las actividades previstas. "La agenda está lograda. Viene y va a hacer todo el programa. Todo va funcionando, es muchísimo trabajo. Es una visita muy compleja para nosotros y para nuestros amigos argentinos y peruanos", señaló.

"Tenemos un peso muy importante porque la visita empieza en Uruguay. La visita del papa para esta parte del mundo va a ser en Uruguay", dijo.

León XIV realizará una gira de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. El pontífice, de 71 años, será recibido en Uruguay por el presidente Yamandú Orsi.